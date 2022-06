El estiloso traje de trabajo de Kate que seguramente reconocerás

Uno de los secretos de moda mejor guardados de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, es comprar las piezas que le gustan y le funcionan en diferentes colores, de manera que sin arriesgar puede darle versatilidad a su clóset. Esto lo hemos visto en vestidos, dress coats, zapatos y bolsos, pero ahora ha querido también aplicar esta técnica cuando de trajes se trata. Aunque hasta el momento no se ha visto a los Duques de Cambridge en el Royal Ascot, en donde se esperaría un amplio despliegue de estilo de Kate, no quiere decir que no hayan tenido una semana muy activa y entre sus muchos compromisos, esta mañana se le pudo ver en la Royal Institution, en donde se encontró con el Secretario de Salud Sajid Javid, el ministro de familias Will Quince y representantes del sector de los primeros años y oficiales de los departamentos de educación y del departamento de salud y salud social. Al tratarse de un evento de trabajo, se le vio formal pero uniéndose a una de las tendencias más fuertes de la temporada, lo que le permitió dar un toque de color veraniego a su look.

La combinación ganadora de Kate

A sabiendas que los color suits -o trajes sastre de colores- están en boga, la Duquesa se ha vuelto a sumar a esta tendencia y lo ha hecho de la mano de una de sus firmas favoritas. Se le vio llevando un traje sastre en color rosa pálido de Alexander McQueen. La estilosa chaqueta de corte tradicional con bolsos diagonales y un solo botón de la firma británica se puede conseguir en otros tonos en el sitio de la marca y en el mismo color en tiendas alternas por 1,370 libras esterlinas (aproximadamente $34,796 pesos mexicanos). Si lo tuyo es un poco más risqué, también existe en rosado el modelo con cut outs a los lados. A juego va el pantalón en el mismo color con tiro alto y corte pitillo que tiene un precio de 790 libras esterlinas (poco más de $20,000 pesos mexicanos). Puede ser que este traje te parezca conocido, pues la Duquesa lo ha llevado ya en blanco durante su visita por el Caribe, aunque ha logrado darle un giro completo al lucirlo con una blusa completamente diferente.

En cifras, el impacto de las prendas de Kate en el Jubileo de Platino

Si en aquella ocasión en Jamaica contrastaba el traje con una camisa naranja de inspiración boho, esta vez ha apostado por una versión más sencilla y sobria al llevarlo con una de sus codiciadas blusas blancas de canalé con un cuello bajo redondo. Los tacones en rosado también fueron del modelo Rebecca de la firma Emmy London, que también tiene en diferentes tonos.

Para reforzar la idea de la junta de trabajo que tenía sobre uno de los temas que más la apasionan, los primeros años en la infancia, Kate llevaba sus anotaciones en un portafolios de Smythson que se puede conseguir por 645 libras esterlinas (alrededor de $16,385 pesos mexicanos). El toque final de este look lo dieron los complementos, con un juego de collar y aretes en diamantes modelo Empress de la firma Mappin & Webb. La primera vez en la que le vimos estas joyas fue en el bautizo de la Princesa Charlotte en julio del 2015 y desde entonces la ha acompañado a lo largo de los años en diferentes apariciones, pasando de lo casual a lo formal gracias al perfecto styling de su look.

