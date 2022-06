Se ha dado a conocer el primer retrato en solitario de Lilibet Sussex

Tuvo que pasar un año desde su nacimiento para que pudiéramos conocer a Lilibet Diana, la segunda hija de los Duques de Sussex, quien realizó la semana pasada su primer viaje a Reino Unido. Si antes se le había apenas visto en brazos de su mamá en la felicitación navideña de la pareja, ahora sí, de frente a la cámara y con la lente sobre ella, Lilibet ha sido la protagonista. Tal como hicieron cuando dieron a conocer el segundo embarazo de Meghan Markle, los Sussex han permitido que sea el fotógrafo de la imagen quien la comparta en Instagram, para que ésta después llegara a todos los rincones del mundo. Ante gran expectativa de poder dar un vistazo a Archie y su hermanita durante las festividades, el público no ha podido ver a los niños Sussex durante su viaje a la tierra de su padre, pero esto no significa que no se haya documentado el festejo por el primer cumpleaños de la pequeña. Misan Harriman ha compartido una serie de fotografías en lo que se presume, ha sido el festejo que se llevó a cabo en Windsor, mientras el resto de la Familia Real se encontraba en los distintos eventos relacionados con el Jubileo de Platino de la Reina Isabel.

“¡Ha sido un gran privilegio el celebrar el primer cumpleaños de Lilibet con mi familia y la de ella! La felicidad pintaba todo alrededor”, escribió Misan Harriman junto a la serie de fotografías en las que se ve, primero, a la festejada volteando hacia la cámara, en la segunda a la Duquesa cargando a su hija junto a la esposa del fotógrafo y sus dos hijas, y por último a Misan con una de sus pequeñas.

En la imagen que ha mostrado por primera vez el enorme parecido de Lilibet a su padre, se puede ver a la segunda hija de los Duques de Sussex en un tierno vestido en azul con un coqueto moño blanco en su pelirroja melena. La pequeña de mirada curiosa, observa a una persona, al parecer, junto a la cámara, mientras sonríe para este primer posado.

Curiosamente, de Archie nunca se tuvo una imagen similar, por lo que ha causado un gran revuelo que los Duques de Sussex hayan querido compartir esta fotografía al poco tiempo de su regreso al Reino Unido. La pareja asistió en solitario tanto al Trooping the Colour -donde apenas se les vio en uno de los ventanales del Palacio de Buckingham, así como a su salida en automóvil-, el jueves pasado, como en el servicio de Acción de Gracias en la St. Paul’s Cathedral. A pesar de que se esperaba que asistieran a la recepción posterior al servicio, los Duques fueron transportados directamente a Frogmore Cottage. Según se ha reportado, la pareja celebró el primer cumpleaños de su hija en Windsor por la mañana del sábado, y algunos tabloides británicos apuntan a que durante la tarde acompañaron a la Reina a ver el concierto en su honor desde el Castillo, aunque esto no ha sido confirmado.

La rápida partida

Tal como se ha reportado, los Duques de Sussex abandonaron Reino Unido pasado el medio día del domingo, antes de que se viera a la Reina en su sorpresiva aparición en el balcón del Palacio de Buckingham. La pareja fue capturada a su regreso a California, momento en el que se pudo ver que llevaban algunos objetos que se ha especulado podrían haber sido regalos para sus hijos, como un scooter azul y un columpio de gran similitud con los que el Príncipe Carlos dio a los tres hijos de los Duques de Cambridge. Aunque no hay muchos detalles sobre su encuentro con la familia, se cree que la Reina y el Príncipe de Gales pudieron encontrarse con los Duques de Sussex y sus dos hijos.

