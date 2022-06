‘Todos la pasamos increíble…especialmente, Louis', el simpático mensaje de los Cambridge

No solamente Reino Unido, sino que todo el mundo fue testigo de las especiales celebraciones que se llevaron a cabo en torno a los 70 años de la Reina Isabel en el trono. Después de años muy difíciles, el Jubileo de Platino ha sido motivo de unión, alegrías y nostalgia en un evento que será imposible que se repita. La Familia Real al completo ha cerrado filas en torno a la Reina Isabel para poder celebrar a la matriarca que se ha convertido en todo un emblema de la historia mundial. Pero si casi todos los bisnietos de la Reina hicieron acto de presencia en diferentes ocasiones, tal como los nietos e hijos de la monarca, en esta ocasión se ha buscado recalcar la continuidad que hay en el trono británico, con el Príncipe Carlos, el Príncipe William y el Príncipe George a la cabeza de muchas de las celebraciones. Esta decisión ha puesto a los Duques de Cambridge en un papel protagónico, cargando con una importante responsabilidad a lo largo de los últimos cuatro días, por lo que la pareja ha querido agradecer a los millones de personas que se unieron a esta celebración. Pero, no han querido dejar hacer gala de su buen humor y en su profundo mensaje han incluido un simpático guiño a su hijo menor que, sin dudas, ha robado todas las miradas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Louis de Cambridge vuelve a conquistarnos... y a poner a prueba la paciencia de su madre

El vestido de Kate en las fiestas de la calle del Jubileo de Platino que no habías visto

“Qué fin de semana de celebraciones tan fantástico. Ver a la gente alrededor de la nación unirse con familiares, amigos y seres queridos ha sido extremadamente especial. Gracias todos los que acudieron a mostrar su gratitud a la Reina y sus inspiradores 70 años de liderazgo. Desde las multitudes en el Mall hasta las comunidades que realizaron fiestas de la calle por todos lados del país, esperamos que hayan tenido un fin de semana para recordar. Todos la pasamos increíble, especialmente Louis… 👀”, se leía en el simpático mensaje firmado por William y Kate con sus iniciales, como suelen hacer en redes sociales cuando se trata de un mensaje personal.

La mención especial a su hijo menor tiene mucho significado, considerando que el pequeño de apenas 4 años participó más que nunca antes en compromisos públicos de sus padres. La espontaneidad y simpatía del pequeño, ambas características propias de su edad, han conquistado las redes sociales, mostrando una imagen completamente humana y familiar de lo que se vive puertas adentro en casa de los Duques de Cambridge. Mientras que el Príncipe George -que siempre se ha caracterizado por su formalidad- y la Princesa Charlotte han aparecido en un puñado de eventos más que su hermanito, Louis encontró en este fin de semana el escenario perfecto para dar a conocer su divertida personalidad.

VER GALERÍA

Lejos de extrañarse con las imágenes que han corrido del pequeño, los Duques de Cambridge han querido resaltar estos comentarios a través del mensaje que han compartido a través de su cuenta de Instagram, junto al que publicaron algunas significativas fotografías de los últimos cuatro días.

El divertido comentario del Príncipe George a su hermana Charlotte en el balcón de palacio

Una agenda por demás activa

Los Duques de Cambridge no solamente cumplieron con su acostumbrada aparición especial en el Trooping the Colour -en donde Louis comenzó a robar corazones, empezando por el de su bisabuela que celebraba todas sus monerías-, la pareja apareció al siguiente día en el servicio de Acción de Gracias en la St. Paul’s Cathedral. El sábado comenzaron temprano con el día más complicado, viajando a Cardiff acompañados de George y Charlotte y por la noche los cuatro Cambridge estuvieron en primera fila del concierto en honor a la Reina. Para cerrar con broche de oro estos agitados días, el domingo no solamente estuvieron en el desfile del Mall y con la monarca en su sorpresiva aparición en el balcón, sino que también cobraron fuerzas para asistir a la fiesta en la calle que se llevaba a cabo en los alrededores del Palacio de Kensington.

VER GALERÍA