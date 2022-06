El vestido de Kate en las fiestas de la calle del Jubileo de Platino que no habías visto

En definitiva, los cuatro días de celebración por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel no podrían haber sido más emocionantes. Cada uno de los eventos que se organizaron para este festejo tenía un especial significado para que toda la gente pudiera celebrar con la monarca, incluso a la distancia. Desde que se anunció el calendario, desde el último trimestre del año pasado, se sabía que habría algunas citas que serían inolvidables, como el Trooping the Colour o el concierto en honor a la Reina, pero incluso los compromisos más pequeños tenían sus momentazos. Para cerrar con broche de oro, se invitó a la gente a salir a las calles y poder celebrar con sus vecinos, en un domingo de unión y fraternidad, lo que pocos esperaban es que los Duques de Cambridge se unirían al festejo de su colonia. Como unos vecinos más, el Príncipe William y Kate Middleton se acercaron a la fiesta aledaña a Kensington, en donde fueron recibidos con los brazos abiertos. Y, por supuesto, no ha pasado desapercibido el look que llevó la Duquesa, quien no ha tenido fallo en cuatro días de actividades intensas, en las que no solo se ha reafirmado como fashionista, sino también como la mamá más cariñosa y comprensiva.

Si solamente unas horas antes, los Duques de Cambridge habían disfrutado del desfile en el Mall, al pie del Palacio de Buckingham, y más tarde acompañaron a la Reina en una aparición sorpresa desde el mítico balcón, una vez dejado atrás el protocolo, festejaron directamente con su pueblo. Se ha estimado que 18 millones de personas salieron a las calles a celebrar, y los Duques estuvieron entre ellos.

El look de Kate

En este Jubileo de Platino se ha visto a la Duquesa de Cambridge ir de sus looks más sofisticados, al más casual dentro de la comodidad de su casa. Mostrando un arcoíris de color con looks en blanco, amarillo, naranja y rosa, ahora ha sumado el azul a su guardarropa para estos días con un look que poco se vio pero que ha sido muy aplaudido por los amantes de la moda. Para salir a convivir con las personas que viven cerca de la residencia oficial de los Cambridge, Kate llevó un estiloso vestido de la firma Alessandra Rich -firma que se encuentra detrás de algunos de sus vestidos más aplaudidos-.

Se trata de un diseño en azul celeste con polka dots, estampado que ha favorecido cuando de esta marca se trata, con una silueta que nos remonta a la época de los años 80s. Aunque el corte es muy al estilo de los años 40s, la realidad es que gracias a la estructura dramática con hombreras y un cinturón grueso, bien podría haber sido un vestido que la Princesa Diana llevara en sus primeros años de casada.

Al tratarse de un modelo de una temporada anterior, ya no se encuentra la venta ni en el sitio de la firma ni en ninguna de las tiendas en línea. Como complementos, llevó unas arracadas de plata con chapa de oro con una perla colgante modelo Cha Cha de la firma Maria Black, que tienen un precio de 150 euros (alrededor de $3,142 pesos mexicanos). Sus altos tacones blancos eran de Jimmy Choo, que no fueron un impedimento para que la Duquesa saludara a todos los vecinos que se acercaron y posara hasta con un tierno perro bulldog, regalando una postal encantadora. Los comentarios de los vecinos dejaron claro que la visita de los Duques fue todo un éxito y que los dos se portaron de forma encantadora con todos.

