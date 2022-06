¿Qué le decía la Reina Isabel al Príncipe Louis?

El Trooping the Colour dio el banderazo inicial al Jubileo de Platino de la Reina Isabel. Con enorme alegría, el pueblo británico celebró poder ver a la Reina Isabel y conmemorar con ella su 70 aniversario en el trono. No había mejor manera para comenzar estos eventos que con la cita infaltable para la Familia Real británica, cuando grandes y chicos se encuentran para mostrar el legado de los Windsor. Pero si las miradas estaban puestas sobre la monarca, el Príncipe Louis acaparó los reflectores con sus ocurrencias y las caritas y gestos que han dado la vuelta al mundo. A diferencia de otras ocasiones cuando la Reina apostaba por la formalidad, hasta con una llamada de atención a William que fue muy comentada hace unos años, esta vez quedó maravillada con las ocurrencias del hijo menor de los Duques de Cambridge. No solo eso, sino que animada le decía cosas al pequeño para animarlo más durante esta especial aparición en el balcón del Palacio de Buckingham. El momento ha regalado las postales más tiernas del evento, pero ha quedado una duda, ¿qué tanto le decía la Reina al pequeño? Pues ha habido ya quien se ha dedicado a investigarlo y es que no era para menos, la Royal Air Force se lució con su homenaje a la Reina, y todo apunta a que ella quería compartir este instante con uno de los miembros más pequeños de su familia. Haz click en el video para dar cuenta de este especial momento entre la Reina y su bisnieto, un recuerdo que seguramente acompañará a Louis a lo largo de su vida.