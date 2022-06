‘Que ya no saludes Louis’, el simpático momento de la Princesa Charlotte Como buena hermana mayor, la Princesa se mantuvo atenta al pequeño de los Duques de Cambridge que se robó el Trooping the Colour

En medio de una enorme expectativa, se han dado por iniciadas las festividades del Jubileo de Platino de la Reina Isabel con el tradicional Trooping the Colour. La familia al completo cerró filas alrededor de la monarca para comenzar a celebrar sus 70 años en el trono británico y en esta ocasión, los más pequeños han vuelto a robar todas las miradas. Aunque en esta ocasión, la formación que se presentó en el balcón del Palacio de Buckingham fue muy diferente a las ediciones previas, no ha faltado la ternura de las nuevas generaciones con los hijos de los Duques de Cambridge como dignos representantes. Y si las caritas y gestos que el Príncipe Louis hizo a lo largo de todo el desfile, arrancando una sonrisa a la Reina, quien pacientemente le explicaba lo que estaba sucediendo, hubo otro momento que robó la atención. En sus últimas apariciones, el Príncipe George y la Princesa Charlotte han demostrado que a su corta edad han logrado entender perfectamente el protocolo que los rodea y son simplemente encantadores cuando aparecer en público, pero Louis todavía no tenía una participación como esta. Es por eso que fue tan especial ver a los tres hermanitos debutando en un carruaje en el inicio del desfile, saludando a la gente efusivamente. Pero cuando Louis se pasó de emoción, una formalita Charlotte decidió bajarle la mano personalmente y voltear a ver a su hermano mayor con resignación, sin imaginar que ese sería solo el inicio de una serie de travesuras que han encantado por parte del menor de los Cambridge. Haz click en el video para ver a George, Charlotte y Louis en su primer paseo en el carruaje del Trooping the Colour.