Por las nubes, Kate y William deslumbran en la premier de Top Gun: Maverick

En medio de gran expectativa, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- han asistido a la premier de la secuela de Top Gun titulada Maverick. Aunque no ha quedado claro el lazo que ha unido a Tom Cruise con los Cambridge, al parecer, su relación se extiende a la Familia Real británica, pues no solamente hace unas semanas dio un vistazo a los Duques y otros Windsor de esta cinta, en una exhibición antes de su lanzamiento mundial, sino que recientemente, fue muy comentada la aparición del actor en la celebración A Gallop Through History Platinum Jubilee encabezada por la Reina Isabel. Con esta creciente relación entre Cruise y la Familia Real, no ha sido una sorpresa que el actor esperara personalmente a los Duques de Cambridge a su llegada a la alfombra roja en Leicester Square Gardens. William y Kate no han decepcionado en esta ocasión, al asistir a su segunda premier en los últimos meses partiendo plaza con sus looks de gala.

El espectacular diseño de Kate

Si en el estreno de No Time to Die, entrega de la saga de James Bond, se pudo ver a una Duquesa de Cambridge luciendo simplemente espectacular con un destellante diseño de Jenny Packham, que después se sabría era parte de la colección cápsula en honor al 007, esta noche Kate ha vuelto a demostrar por qué es todo un icono de la moda.

Dejando claro que tras una década de un matrimonio, el estilo de la Duquesa ha evolucionado, como pocas veces, en esta noche ha elegido un vestido off-the-shoulder. Apostando por una imagen más moderna y jovial, Kate ha elegido una favorable silueta con un vestido estilo columna en negro que contaba con el escote sobre los hombros resaltado con un bloque blanco que hacía del juego bicolor el ganador para lucir en la red carpet. Aparentemente, se trata de un diseño Gamble de Roland Mouret, firma que Kate ha utilizado únicamente en un par de ocasiones anteriores, una de ellas, curiosamente, en una alfombra roja.

Tal como hizo durante su viaje al Caribe, Kate llevó la melena completamente lacia con una raya por la mitad y la parte frontal detrás de las orejas, dejando que sus pendientes brillaran, literalmente. Y es que la Duquesa llevó un par de aretes largos de diamantes con diseños de estrellas. Este par no se lo habíamos visto antes, por lo que todas las miradas se posaron sobre él. Se trata de un diseño de la firma Robinson Pelham. El modelo Tsar Studs and Drops puede conseguirse por 10,560 libras esterlinas (alrededor de $262,950 pesos mexicanos). Su bolso fue el clutch Alexander McQueen que estrenó en noviembre del 2019 y que le hemos visto en otras tres ocasiones diferentes antes de esta, que combinó con tacones negros de Prada.

La caballerosidad de Tom

Si el Príncipe William escoltaba orgulloso a la Duquesa, un galante Tom Cruise no resistió ofrecer su apoyo a Kate al momento de subir las escalinatas para que pudiera saludar a la gente que se había reunido para ver a los Duques y a las estrellas. También fue el encargado de presentar al resto del elenco con los royals, facilitando los saludos entre ellos. Hace apenas unos días, el actor hablaba de las coincidencias que encontraba con el Príncipe: ?Tenemos mucho en común. Los dos amamos Inglaterra y los dos somos aviadores, ambos amamos volar?. Para prueba de este amor, William hizo su propia apuesta de moda al llevar unos zapatos con las siluetas de un avión bordadas.

