El video viral del Príncipe William cantando un tema infantil

El breve viaje de los Duques de Cambridge a Escocia en el marco de las festividades del Jubileo de Platino de la Reina Isabel ha dejado al descubierto el lado más humano del Príncipe William. Mientras para nadie es una sorpresa ver a Kate Middleton participando animadamente en todo tipo de actividades y mostrándose siempre cercana y cálida con el público, el Duque de Cambridge suele ser significativamente más reservado y sobrio, pero aparentemente, de puertas adentro es tan cariñoso como su mujer. No solamente la fotografía en la que se le ve abrazando cariñosamente a un hombre mayor que se dejó llevar por la emoción del momento, sino que hubo otro clip que se ha hecho viral en las redes sociales. Y es que no siempre es posible ver a un futuro rey sentado en el piso rodeado de niños cantando un tema infantil. Al parecer, el padre de tres es todo un experto en la letra de The Wheels on the Bus -sí, con todo y coreografía-, como quedó claro durante su visita a la St. John’s Primary School. Mientras que Kate se entregaba completamente a la actividad cantando y haciendo los movimientos que acompañan al tema entusiastamente, William lo hacía un tanto tímido pero no menos entregado, por lo que el video rápidamente se volvió en toda una sensación en las redes sociales. Haz click en el video para ver cómo se dio este momento.

