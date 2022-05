El Príncipe William y el abrazo que ha dado la vuelta al mundo

Como parte de las festividades en torno al Jubileo de Platino de la Reina Isabel, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- se encuentran de visita en Escocia. Después de que el Duque viviera un momento histórico asistiendo a la apertura del Parlamento por primera vez, acompañando a su padre ante la ausencia por necesidad médica de la monarca, William y Kate tomaron rumbo a Escocia en donde han aparecido casi en todos sus compromisos en pareja, a excepción de esta mañana cuando el Príncipe fue en solitario al Heart of Midlothian Football Club, en Edimburgo. Aunque en estas visitas, William suele dejar todo el protagonismo a su esposa, quien suele ser muy buena cuando se trata de apariciones públicas gracias a su cercanía con la gente, esta vez, ha sido el Príncipe el que ha robado todas las portadas y esto gracias a una fotografía que retrató al segundo en la línea de sucesión rompiendo el protocolo por la razón más tierna.

El momento se dio cuando la pareja era esperada por una gran cantidad de personas en Kennishead, Glasgow. Tomándose el tiempo de agradecerles por su cariño, los Duques fueron saludando al público. Al parecer, en un día más relajado de lo que suele suceder en estos casos, William y Kate no solamente posaron para selfies -algo que tradicionalmente no solían hacer por cuestiones de protocolo, pero que cada vez más sucede en este tipo de encuentros-, sino que hasta una divertida Kate ayudó a unos chicos que se encontraban haciendo un crucigrama y tenían una duda sobre una pregunta sobre la Reina. Pero si todas estas imágenes eran entrañables, la que dio la vuelta al mundo y se volvió viral en cuestión de minutos, fue una de William.

Dejando el protocolo de seguridad a un lado, el Príncipe abrazó cariñosamente a William Burns, de 66 años, que se encontraba totalmente conmovido al poderse encontrar con los Duques. Con una gran sonrisa en el rostro, William tomó al señor en brazos, quien emocionado, lloraba en este momento que seguramente le será inolvidable. Aunque tradicionalmente, este tipo de interacciones no son vistas entre los royals, quienes se apegan fielmente a los protocolos de seguridad, y William suele ser muy reservado cuando está en público, esta faceta de su personalidad ha resonado para muchos. Y es que la imagen ha sido ampliamente comparada con algunas que su madre protagonizó en vida, pues es bien sabido que la Princesa Diana solía ser muy cercana y cariñosa con la gente, por lo que en un par de ocasiones se vio en la misma situación que su primogénito.

Un día después de que se capturara la viral imagen, el señor Burns ha hablado con el Dailymail sobre el instante que lo emocionó tanto: "Soy un abuelo. Se sintió como un padre abrazando a un hijo. Fue la forma en la que me abrazó. No esperaba que fuera verdaderamente, tan honesto".

La herencia de Diana de Gales

Curiosamente, aunque bajo la mirada pública, William suele ser más sobrio y reservado que su esposa e incluso, que su hermano, algunos relatos dejan ver que en privado el Príncipe guarda un enorme parecido con su madre cuando del trato personal se trata.

Recientemente, en un adelanto del libro The Palace Papers de Tina Brown publicado por el Dailymail, resaltó una anécdota que protagonizó William durante una visita con su mujer a lo East Anglia’s Children Hospices. Cuando el Príncipe se enteró que una de las niñas no podía encontrarse con ellos porque no se sentía bien, pidió una tetera y una charola, y personalmente fue a tocarle a su cuarto para poder visitarla y animarla un poco. Esta anécdota resuena con la visita que los Duques hacían a un colegio en Glasgow donde una simpática niña se acercó a William, contándole que se llamaba Olivia y robando por completo su atención durante su encuentro. Este tipo de situaciones parecen repetirse en privado, sin que el futuro monarca haga mucho ruido a su alrededor, dejando que este tipo de cuestiones se mantengan alejadas de los reflectores.

