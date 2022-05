Harry y Meghan confirman que viajarán al Jubileo de la Reina con sus hijos Después de que el Palacio informara que no estarían en el balcón en el Trooping the Colour

El ir y venir de información cuando se trata de los Duques de Sussex no es nada extraño, pero lo que ha sucedido esta mañana ha sido algo especial. Después de que se diera a conocer que durante su parada en Reino Unido camino a los Países Bajos, la Reina les había extendido la invitación para reunirse con la familia en las celebraciones de su Jubileo de Platino, en las primeras horas de este viernes se reportaba que los Sussex no podrían aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham con el resto de los Windsor. Esto se sumaba a los rumores de que no realizarían el viaje, pues Harry había confirmado que estaría participando en toda la temporada de polo en Estados Unidos para la caridad en verano. Más tardaron en correr los rumores que en que un vocero de los Duques de Sussex tomara la palabra para dar a conocer que Harry y Meghan sí que harán el viaje, y no lo harán solos, sino acompañados de sus dos hijos, Archie -que hoy cumple tres años- y Lilibet -a quien la familia no ha podido conocer-.

“El Príncipe Harry y Meghan, el Duque y la Duquesa de Sussex, están emocionados y honrados de asistir a las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina con sus hijos”, dijo un vocero de la pareja según informan medios internacionales. El anuncio ha tomado a más de uno por sorpresa, sobre todo después de que se especulara que el viaje pintaba para imposible. No solamente se pensaba que con la decisión de Harry de participar en la temporada de polo en las mismas fechas, la agenda no lo permitiría, sino que en medio del apasionado enfrentamiento legal que el Príncipe tiene con el gobierno por cuestiones de seguridad, no se pensaba que visitara su país natal con sus hijos sino hasta que esto se solucionara. Según las palabras del equipo legal del Duque, Harry no se siente seguro en Reino Unido bajos los acuerdos del equipo de seguridad que se le ha ofrecido en este momento, pero desea poder viajar con sus hijos a su país en algún momento. Al parecer, esto sucederá antes de lo pensado.

El mensaje del Palacio

En una coincidencia de llamar la atención, el mensaje de los Sussex se ha dado solamente unas horas después de que el Palacio de Buckingham diera a conocer a través de un comunicado: “La Reina ha decidido que la aparición tradicional de este año del Trooping the Colour el jueves 2 de junio estará limitada a aquellos miembros de la Familia Real que actualmente están teniendo deberes públicos a nombre de la Reina”. De forma implícita se entendió que quieres quedaban excluidos de esta famosa y significativa aparición sería, el Príncipe Andrés y los Duques de Sussex. A pesar de esta decisión, se cree que se hará una excepción en algunos nietos y bisnietos de la monarca, pues se espera que por lo menos los hijos de los Duques de Cambridge puedan hacer una simpática aparición como lo han hecho en otros años.

Si no están invitados a aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham, ¿a qué podrían asistir los Sussex? Podrían hacer acto de presencia en el servicio de acción de gracias por el jubileo, que está programado el viernes 3 de junio en la St. Paul’s Cathedral. En este evento, también se espera que aparezca el Príncipe Andrés, tal como hizo en el servicio en memoria de su padre, el Duque de Edimburgo, hace algunas semanas.

