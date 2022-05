Kate Middleton y el diseño que deja claro por qué es un ícono de la moda

Sin duda, la Duquesa de Cambridge es una de las mujeres más fotografiadas del mundo y no es una sorpresa que su estilo sea replicado por millones. El llamado Kate Effect ha cumplido ya once años, en el que las piezas que usa, se agotan rápidamente de los aparadores. Es por esto, que cuando tiene que atender a una cita que tiene que ver con el mundo de la moda, se espera que lo haga a lo grande y esta ocasión no ha decepcionado. Esta tarde londinense, la Duquesa ha asistido a entregar el Queen Elizabeth Award For British Design en el Museo del Diseño en Kensington. Para una ocasión como esta, lejos de sus usuales diseños clásicos para sus compromisos de trabajo o sus conjuntos casuales para aquellas apariciones que requieren de un protocolo más relajado, ha apostado por la moda y sofisticación, al parecer, siguiendo la línea de diseños que utilizó durante su visita oficial por el Caribe hace algunas semanas.

El look

En esta ocasión, la Duquesa la Duquesa apostó por un hermoso vestido de la diseñadora británico- canadiense Edeline Lee -firma que ha utilizado por primera ocasión-. Se trata de un diseño ideal para esta temporada de altas temperaturas, pues manteniendo la sencillez de un vestido de día, cuenta con algunos detalles que lo hacen destacar entre las amantes del estilo. En teal -o verde azulado, como se le llama en español- la pieza cuenta con la silueta emblema de la firma con un elegante cuello semi alto, mangas a la altura del codo ajustables con listones que permiten darle volumen a esta parte del diseño, falda hasta la rodilla con un ligero vuelo al final y un cinturón con hebillas en dorado para contrastar con la tela. El modelo Pedernal se puede conseguir por 785 libras esterlinas (aproximadamente $19,832 pesos mexicanos) y hasta el momento se encuentra disponible en todas sus tallas.

En una combinación perfecta, la Duquesa llevó su bolso clutch de la firma Emmy London en el mismo color del vestido, con zapatos a juego (aparentemente se trata del modelo Rebecca de la misma firma británica), y para contrastar, lució sus arracadas con diseño de red de Nadia Irena, que estreno en marzo durante su visita por el Caribe. A pesar de que por segunda ocasión desde que se los vimos por primera vez a Kate se encuentran completamente agotados, los pendientes tienen un precio de 75 dólares (poco más de $1,500 pesos mexicanos).

Tal como hizo durante este reciente viaje, Kate llevó la melena completamente lacia, partida por la mitad, manteniendo una porción de la parte frontal por detrás de las orejas para darle el protagonismo necesario a sus aretes. Su maquillaje se vio ligeramente más pronunciado que habitualmente, pero sin llegar al dramatismo de la noche.

Este es el quinto año consecutivo en el que el premio es entregado a algún diseñador británico emergente que se encuentra destacando en la industria y será la Duquesa la encargada de presentarlo en el Jubileo de Platino de la Reina Isabel. En este compromiso, Kate ha tenido la oportunidad de convivir con los máximos representantes de la moda en su país, más allá de diseñadores y creadores, también han estado presentes editores y otros importantes personajes de la industria. Antes de Kate, las encargadas de entregar este premio han sido la Duquesa de Cornwall en dos ocasiones, la Princesa Anne y la Condesa de Wessex.

