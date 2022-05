Meghan Markle recibe otro revés tras la cancelación de su show en Netflix

La vida lejos del Palacio no siempre es fácil, y eso es algo que han tenido que aprender el Príncipe Harry y Meghan Markle. Aunque a su partida del Reino Unido se encontraron un sinfín de nuevas oportunidades, los baches en el camino no han faltado. Más allá de sus distintas batallas legales que van desde las que tienen contra los tabloides, hasta la que el Duque ha interpuesto contra el gobierno británico, algunos negocios no han salido como se pensaban. Apenas a principios de esta semana corría la noticia de que Pearl, la producción animada en la que Meghan estaba trabajando con Netflix como parte de su contrato multimillonario, había sido cancelada en medio de los reportes de la plataforma, y ahora parece que la Duquesa ha recibido un nuevo revés. Esta vez sobre el registro del blog que tenía antes de conocer al Príncipe Harry, y del que hace meses corrían rumores de que quería renovar el papeleo en Estados Unidos.

Fue a principios de febrero que se dio a conocer a través del Dailymail que el abogado de Meghan había buscado renovar el registro de The Tig, el blog que la Duquesa tuviera antes de conocer al Príncipe Harry. Según se informaba, fue desde julio del 2021, que se buscó renovar el registro, algo que se ha hecho desde que se dio su cambio de vida, aparentemente para proteger el nombre de otras personas que quisieran explotarlo. A pesar de tener este conocimiento, ante la noticia comenzaron las especulaciones de un posible regreso del sitio, ahora que Meghan ya no tiene sus responsabilidades con la Familia Real.

El registro, según el tabloide británico, está hecho a través de la compañía Frim Fram Inc, que está relacionada con Andrew Meyer, del equipo de la Duquesa desde antes de conocer a Harry. Cuando en el 2019 se realizó el mismo proceso, un vocero de Markle explicó la naturaleza de este: “La marca vigente es para prevenir anuncios falsos, para evitar que otros se hagan pasar por la Duquesa o que están afiliados a ella”.

Ahora, es el mismo tabloide británico el que apunta a que la renovación no se pudo realizar con éxito. Según se explica, al trámite le hizo falta una pieza clave…no cuenta con la firma de Meghan. Según la U.S. Patent and Trademark Office, tendrá que esperar seis meses más antes de poder aplicar nuevamente, ya que no contó con todos los elementos necesarios para realizarlo en este momento. Además, se incluyó una leyenda en la que se explicó que la descripción del sitio es muy amplia para ser considerada -algo que ha pasado antes en los intentos de registro de los Sussex-.

Qué era The Tig

Se trata de un blog de estilo de vida que Meghan abrió en el 2014, el cual tenía el potencial de ser comercializado gracias a las muchas recomendaciones que se hacían a través de él. El nombre estuvo inspirado en el vino favorito de la entonces actriz, el Tignanello, y es que según explicó en el sitio, al tomarlo fue el ‘momento aha’ de su vida. En el 2017, ante el anuncio de su compromiso con el Príncipe, Meghan se despidió de sus seguidores con este mensaje:

“A todos mis amigos Tig, Después de casi tres hermosos años en esta aventura con ustedes, es momento de decir adiós a The Tig. Lo que empezó como un proyecto apasionado (mi pequeño motor que pudo) evolucionó en una increíble comunidad de inspiración, apoyo, diversión y frivolidad. Ustedes han hecho mis días más brillantes y llenaron esta experiencia con mucha alegría. Sigan encontrando esos momentos Tig para descubrir, sigan riendo y tomando riesgos, y sigan siendo ‘el cambio que desearían ver en el mundo’. Sobre todas las cosas, no olviden su valor, como les he dicho una y otra vez; tú mi dulce amigo, eres suficiente. Gracias por todo”, firmaba Meghan.

