En un suceso sin precedentes, Kate y la Princesa Ana protagonizan su primer acto público juntas

En un suceso sin precedentes, la Duquesa de Cambridge y la Princesa Ana fueron las protagonistas de su primer acto público en la ciudad de Londres, un acontecimiento significativo para la Familia Real Británica, a la que Kate Middleton se unió casi once años atrás, cuando ella y el Príncipe William contrajeron matrimonio. Cabe destacar que si bien ambas habían coincidido en ocasiones anteriores durante citas con otros integrantes de los Windsor, esta es la primera vez que juntas dan muestra de su compromiso con el sector sanitario, al encabezar su visita a dos instituciones de atención médica para mujeres. Por supuesto, la cercanía que existe entre la nuera del Príncipe Carlos y la hija de la Reina Isabel es evidente, al ser captadas sonrientes y muy atentas en todo momento.

Con puntualidad, la Princesa Ana y Kate arribaron en el mismo vehículo a la sede que comparten el Royal College of Midwives (RCM) y el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), detalle que no pasó desapercibido en este día especial, en el que ambas pusieron de frente su dedicación e interés en sus respectivas labores. Cabe destacar que la Princesa ha sido patrona de RCM durante 20 años, mientras que la Duquesa ha desempeñado esta misma función en RCOG desde el 2018, teniendo como uno de los puntos principales de su agenda de trabajo pública los asuntos relacionados con el desarrollo de la primera infancia y el embarazo, un tema que ha sido clave para ella a lo largo de este tiempo.

En la visita, las integrantes de la Casa Real además sostuvieron una reunión con miembros del Tommy's National Centre for Maternity Improvement, en donde aprendieron sobre las herramientas digitales que se están desarrollando para brindar una asistencia adecuada y eficaz a las mujeres con embarazos de alto riesgo. Otro de los aspectos relevantes fue la participación de ambas en una mesa redonda con especialistas enfocados en prevenir las lesiones cerebrales durante el parto. En esta plática, destacó la participación de madres primerizas, quienes compartieron sus testimonios y puntos de vista sobre las desigualdades en la atención médica. Así mismo, escucharon los detalles del trabajo pionero para mejorar las habilidades ginecológicas en todo el mundo.

El elengante look de Kate

Por supuesto, las royals lucieron impecables con sus respectivos looks. Kate eligió para este día un blazer color crema complementado con cinturón de la firma Self Portrait, el cual coordinó con una falda estilo lápiz en el mismo tono. De igual manera, llevó una cartera clutch de Emmy London y zapatillas de Gianvito Rossi. Además, usó un par de pendientes de Annoushka con aro dorado y perla en forma de lágrima, firmados por Kiki McDonough, así como un collar colgante de perla a juego. La Princesa Ana, dando también una lección de elegancia, se decantó por un abrigo en color verde y el cual acompañó de una bufanda para protegerse del frío. Así, el primer evento público de ambas ha sido extraordinario, poniendo en alto el compromiso a las labores en las que por años se han mantenido enfocadas, como lo hiciera la Reina Madre, fallecida en 2002, quien fuera patrona de RCM y RCOG por varios años, un ejemplo que han seguido con total orgullo su nieta y la Duquesa.

Un momento para el recuerdo

Si bien es cierto, durante los actos públicos encabezados por la realeza, siempre quedan instantes y postales para el recuerdo, por lo que esta vez tampoco fue la excepción. La Princesa Ana y la Duquesa de Cambridge felicitaron a los ganadores de los premios que el Royal College of Midwives organiza anualmente, y con los que reconoce a quienes emprenden un trabajo inspirador. Acto seguido, ambas fueron sorprendidas por un par de niñas, que ataviadas en sus uniformes escolares regalaron un par de ramos de flores a cada una.

