La sobria aparición de William y Kate a la esquiva de los cuestionamientos sobre Harry

Pasa en todas las familias…y después de los controvertidos comentarios del Príncipe Harry, de vuelta en Reino Unido se tiene que seguir con la agenda de manera habitual, cumpliendo con los compromisos pactados. En medio de las celebraciones por el cumpleaños de la Reina Isabel, quien al parecer, ha querido pasar el día en Sandringham, en Londres, los Duques de Cambridge han realizado una especial visita. Más sobrios de lo que se les suele ver habitualmente, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, asistieron a las oficinas del Disasters Emergency Committee para conocer la labor que están realizando en apoyo a Ucrania. A pesar de que la situación bélica que está sucediendo en Europa del Este podría ser el motivo detrás de su seriedad en esta aparición, la realidad es que a menor escala, ha sucedido lo mismo que tras aquella entrevista de los Sussex con Oprah, cuando William acompañó a su mujer para hacer frente a los comentarios que podría surgir en el lugar. En esta ocasión, sin dar declaraciones al respecto, los Cambridge no se libraron de tener que esquivar alguna pregunta indiscreta sobre Harry.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

‘¿Extrañas a tu hermano y a tu padre?’, esto respondió el Príncipe Harry

Del apoyo a William a las ocurrencias de George y Charlotte, lo que no se vio en la Pascua de los Windsor

Con total entrega a la causa, a la que han apoyado desde el comienzo de los ataques de Rusia a Ucrania, los Cambridge escucharon las labores de apoyo que en comité está haciendo en favor de los refugiados ucranianos. Durante la visita, tuvieron la oportunidad de realizar una videollamada con el equipo que se encuentra trabajando desde Ucrania en este esfuerzo por ayudar a tantas personas como les sea posible. Ante la sobriedad del evento, Kate apostó por un look muy sencillo con un saco en crudo de Reiss, pantalones LK Bennett, sus tacones Gianvito Rossi y aretes en amarillo de Kiki McDonough.

Desafortunadamente, la importante visita no estuvo librada de la pregunta incómoda. A su llegada a las oficinas, un reportero gritó a William: “Señor, ¿la Reina necesita protección?”. Ante esto, los Duques continuaron su camino haciendo caso omiso y cumpliendo con sus obligaciones. Esto no fue así el año pasado tras la entrevista de los Sussex con Oprah, cuando un enfático William sí que quiso responder a una pregunta errática como ésta dejando claro que su familia no era racista. Al parecer, en esta ocasión, se ha preferido no hacer mucho eco a las declaraciones de Harry, que en definitiva han hecho ola, sobre todo en una fecha tan cercana al cumpleaños de la Reina que se celebra este 21 de abril.

VER GALERÍA

El vestido que no sabíamos que Kate había usado en la celebración de Pascua

Qué dijo Harry sobre su hermano

A pesar de que William fue cuidadoso y no hizo referencia a los comentarios de su hermano, durante la entrevista de Harry con Today, se le cuestionó directamente sobre los dos herederos al trono británico y su respuesta también ha resonado. “Para mí, en este momento, estoy concentrado en estos chicos (los atletas de los Invictus Games) y estas familias y a darles todo lo que puedo, 120% a ellos para asegurarme de que tienen la experiencia de su vida. Esa es mi concentración aquí. Y cuando me vaya y regrese, mi concentración estará en mi familia, a la que extraño masivamente”, dijo refiriéndose a su esposa e hijos al ser cuestionado sobre si extraña a Carlos y William.

Y aunque esta respuesta dio más fuerza a las especulaciones de distanciamiento con su padre y su hermano, durante otra de sus respuestas sí que se refirió al Duque de Cambridge. Al hablar sobre la presencia de la Princesa Diana en su vida, dijo: “Más en los últimos dos años que nunca antes. Es un poco como si ella hubiera hecho su parte con mi hermano, y ahora me está ayudando a mí. A él lo dejó establecido y ahora me está ayudando a establecerme yo. Así es como se siente. Él tuvo a sus hijos, yo tengo a mis hijos. Tú sabes, las circunstancias son obviamente diferentes. Pero ahora, siento su presencia en casi todo lo que hago. Pero, definitivamente más en los últimos dos años que nunca antes. Sin lugar a dudas. Está viendo por nosotros”.

VER GALERÍA