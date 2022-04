‘¿Extrañas a tu hermano y a tu padre?’, esto respondió el Príncipe Harry

El aviso estaba hecho, el Príncipe Harry tenía nuevos dardos bajo la manga y todo mundo estaba a la espera de la transmisión de su más reciente entrevista con los medios estadounidenses en el marco de los Invictus Games. No sería la primera vez en la que tendría una charla de este tipo por sus juegos, pero sí una de la que se anticipaba podría volver a verse envuelta en la polémica. Todavía no se transmitía esta conversación y ya había una que otra declaración que daba de qué hablar, sobre todo en cuanto a la Reina Isabel se refería. Después de que los Sussex visitaran a la monarca en su camino a la Haya, se sabía que Harry sería cuestionado al respecto, pero su respuesta no podría haber sido más controversial. Cuando se pensaba que esa sería la estocada en esta ocasión, ha llegado una nueva declaración que ha dado mucho de qué hablar y es que Harry ha necesitado solo una frase para decir -o no decir- lo que se especula y se ha reafirmado a través de sus entrevistas, su distanciamiento con su padre, el Príncipe Carlos, y su hermano, el Príncipe William.

La plática se dio con Hoda Kobt del show Today y se realizó en los Países Bajos, en donde el Príncipe se encuentra celebrando la nueva edición de los Invictus Games. Ante la pregunta expresa sobre si extraña a su padre y su hermano, el rostro de Harry lo dijo todo antes de responder: “Para mí, en este momento, estoy concentrado en estos chicos (los atletas de los Invictus Games) y estas familias y a darles todo lo que puedo, 120% a ellos para asegurarme de que tienen la experiencia de su vida. Esa es mi concentración aquí. Y cuando me vaya y regrese, mi concentración estará en mi familia, a la que extraño masivamente”, dijo refiriéndose a su esposa e hijos. Ha de recordarse que se ha reportado que antes de ver a la Reina, se reunió por 30 minutos con el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall, y los tabloides británicos no han dudado en apuntar a que ha sido un intento por reunirlos.

A pesar de esta evasiva respuesta, Harry sí se refirió a William al momento de hablar sobre la Princesa Diana. Al preguntarle si siente la presencia de su madre, dijo: “Más en los últimos dos años que nunca antes. Es un poco como si ella hubiera hecho su parte con mi hermano, y ahora me está ayudando a mí. A él lo dejó establecido y ahora me está ayudando a establecerme yo. Así es como se siente. Él tuvo a sus hijos, yo tengo a mis hijos. Tú sabes, las circunstancias son obviamente diferentes. Pero ahora, siento su presencia en casi todo lo que hago. Pero, definitivamente más en los últimos dos años que nunca antes. Sin lugar a dudas. Está viendo por nosotros”.

En un tono más amable y menos reflexivo, al conversar sobre la Reina, Harry confesó admirar su simpatía: “Su sentido del humor y su habilidad para ver el humor en tantas cosas distintas. En verdad tenemos una relación especial. Hablamos sobre cosas de las que ella no puede hablar con nadie más, así que esa siempre es una parte linda para ella”. A pesar de esta cercanía, al ser cuestionado sobre la posibilidad de asistir al Trooping the Colour en las próximas semanas -después de que se reportara que le fue extendida la invitación durante su breve visita a Windsor-, Harry no quiso confirmar nada: “Todavía no lo sé. (Por) muchas cosas…problemas de seguridad y todo lo demás. Eso es lo que estoy tratando de hacer: tratando de hacer posible que mis hijos puedan conocerla”.

