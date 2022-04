El vestido que no sabíamos que Kate había usado en la celebración de Pascua Imágenes de paparazzi han dejado al descubierto el otro look de la Duquesa

Las imágenes de la Familia Real británica en el servicio de Pascua en la capilla de St. George dieron la vuelta al mundo. Con una marca ausencia de la Reina Isabel, fue el Príncipe William, en su papel del segundo en la línea de sucesión al trono, encabezó a los Windsor. Bien escoltado por la Duquesa de Cambridge y sus dos hijos mayores, el Príncipe George y la Princesa Charlotte, William guio a la familia en la tradicional peregrinación del castillo a la capilla. En aquellos momentos, así como en la salida de la familia se tomaron imágenes de los presentes, con las miradas de los amantes de la moda puestas sobre el look de Kate, quien lució radiante con piezas ya conocidas de su guardarropa. La Duquesa decidió no arriesgar e ir por aquellas piezas que ya sabe son ganadoras, pero todo apunta a que este alabado look no fue el único que usó el domingo de Pascua. Unas imágenes capturadas por un paparazzi han mostrado la versión relajada de la celebración, en las que se ha podido ver el segundo look de la Duquesa.

Al parecer, la familia se dio cita para celebrar en el castillo con la Reina Isabel. Las imágenes han mostrado, por ejemplo, a la Princesa Beatriz, quien no asistió al servicio religioso, dejando el castillo al final de las festividades acompañada de toda su familia. En sus versiones más casuales, la Princesa apareció acompañada por su hija Sienna, su marido Edoardo Mapelli Mozzi cargando a su hija en brazos, y al hijo del empresario, Wolfie, caminando muy contento con Beatriz mientras se despedían del pequeño Príncipe Louis, quien no acompañó a sus padres a la capilla.

El segundo look de Kate

Aparentemente, la familia optó por una versión mucho más relajada para disfrutar de este domingo en familia. Para esta ocasión, eligió un vestido primaveral muy relajado que le hemos visto ya antes. Se trata del modelo Virginia Midi de Ridley London que todavía se puede conseguir por 480 libras esterlinas (alrededor de $12,496 pesos mexicanos). La vimos usándolo en junio del 2019, cuando asistió a un curso organizado por Action for Children como parte de la Royal Photographic Society. Se trata de un diseño boho con mangas cortas con holanes, cuello en V, un sencillo cinturón para enfatizar la figura y un volante en la falda midi. El estampado floral hace que sea perfecto para la temporada, aunque sus colores son más sobrios.

Tal como en aquella ocasión, Kate lo combinó con sus alpargatas modelo Carina de Castañer, que la acompañan siempre en la temporada de calor en sus eventos casuales. El cómodo calzado le permitió cargar sin problema al Príncipe Louis, que tiernamente pedía la ayuda de su mamá en las imágenes para colocar su equipaje en la cajuela del coche. Acentuando su versión casera, Kate cambió su elegante peinado por una sencilla media cola.

El look formal de la Duquesa

Si esta era su versión más casual, durante las primeras horas del día se vio a una elegante Kate mostrando su expertise cuando de moda se trata. La Duquesa rescató de su clóset su coat dress de Emilia Wickstead en azul claro que se le vio por primera vez en mayo del 2017 durante su visita a Luxemburgo. La pieza le gusta tanto a la esposa del Príncipe William que la tiene en tres colores distintos, haciendo acto de presencia a lo largo de los años. Para acentuar la sofisticación de este look, Kate llevó su diadema en azul cerúleo de Jane Taylor, que estrenó en enero del 2019.

Como complementos llevó su clutch modelo Natasha de Emmy London con sus tacones a juego modelo Rebecca en el tono Riviera Blue de la misma marca. El toque final lo dieron sus aretes de perlas en forma de flor de Cassandra Goad.

