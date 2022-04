Sin recepción con los Reyes ni armas para su seguridad, los detalles del viaje de Harry y Meghan

Se acerca la fecha en la que el Príncipe Harry viaje a los Países Bajos para poder celebrar una edición más de sus Invictus Games, después de que en los últimos años la competencia se tuviera que cancelar. Con el anuncio de que Meghan Markle realizará el viaje con su marido, en lo que será su primera visita pública a Europa desde su partida de Reino Unido, las miradas están puestas sobre la pareja y por supuesto, no han faltado los rumores alrededor de esta visita. En las últimas horas se ha apuntado a que los Duques de Sussex no tendrán una recepción real, algo nada inusual considerando que dejaron sus posiciones senior en la Familia Real británica en marzo del 2020. Esto significa que no tendrán una recepción específica por parte de los Reyes Guillermo Alejandro y Máxima, además de que no se hospedarán en uno de los palacios de la Haya. Estos nuevos rumores, se suman a los reportes de que el país anfitrión les ha pedido que su equipo de seguridad viaje sin armas para protegerlos, pues esto no es permitido en aquel lugar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El simpático encuentro de Harry con su maestra de la escuela militar: ‘Me gritabas mucho’

Los Sussex no estuvieron en la boda de Brooklyn y Nicola, pero alguien de su equipo sí fue invitada

Los tabloides británicos hacen eco a los reportes de que Harry y Meghan no tendrán una audiencia con los Reyes, pero en los medios neerlandeses se habla de que el Rey Guillermo Alejandro sí que hará acto de presencia en la ceremonia de clausura de los Invictus Games. Esto no sería nada raro, considerando que en su momento Michelle Obama estuvo en los premios que se llevaron a cabo en Estados Unidos, mientras que Barack y Joe Biden acompañaron a Harry en Toronto. Además, el evento contará con la presencia de la Princesa Margarita -tía del monarca-, quien es presidenta honoraria del comité de los Países Bajos en los Invictus Games. De quien no se sabe si tendrá un encuentro con los Duques es Máxima de Holanda, quien suele ser muy cálida y efusiva en este tipo de compromisos, y los amantes de la moda tendrían los ojos puestos en un duelo de estilo entre ella y Meghan.

VER GALERÍA

Cuestiones de seguridad

Según reporta The Sun, las autoridades holandesas han pedido a Harry y Meghan que su equipo de seguridad privada no se encuentre armado durante su viaje a los Países Bajos, algo que solamente se permite a los elementos del gobierno. Este es un tema de importancia para los Sussex, sobre todo después de que el Príncipe tomara acción legal para que el gobierno británico reconsidere el tratamiento de su seguridad durante sus visitas a Reino Unido, pues según declaró a través de sus abogados, no se siente seguro para viajar con su familia a su país natal.

El Príncipe Harry ‘no se siente seguro’ en Reino Unido, según sus abogados

Los tabloides británicos apuntan a que los Sussex estarán acompañados por un equipo de producción para grabar material para un proyecto con Netflix, plataforma con la que firmaron un contrato desde su partida de Reino Unido y con la que hasta el momento se sabe que solamente se encuentran trabajando en una serie animada inspirada en íconos femeninos según han dado a conocer los Sussex.

Aunque un vocero de los Sussex ha confirmado la presencia de Meghan, sobre todo en los primeros días del viaje, no se sabe si permanecerá durante todos los juegos que se llevarán a cabo del 16 al 22 de abril en los Países Bajos. Otra de las grandes incógnitas es si los Sussex viajarán con sus hijos, Archie y Lilibet, o si ellos permanecerán en Estados Unidos.

VER GALERÍA