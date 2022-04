Los Sussex no estuvieron en la boda de Brooklyn y Nicola, pero alguien de su equipo sí fue invitada

En medio de gran expectativa, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz unieron sus vidas este fin de semana en Miami. Con un despliegue digno de aquellas nupcias que protagonizaran los padres del novio hace un par de décadas, se ha llevado a cabo la que es considerada una de las grandes bodas del año, en la que dos grandes familias se unieron para celebrar el amor de la pareja que ha adoptado el apellido compuesto Peltz Brooklyn -según ha confirmado el mismo novio a través de su cuenta de Instagram-. Por supuesto, nadie se ha querido perder la celebración y en la lista de invitados ha surgido más de un nombre conocido, pero hubo también algunas ausencias que se rumoraba estarían ahí. Mucho se especuló que los Duques de Sussex podrían haber hecho un acto de aparición, pero según los tabloides británicos, quienes sí estuvieron invitados y tuvieron que declinar la invitación fueron los Duques de Cambridge. Que si Meghan y Harry no estuvieron en el enlace, quien sí hizo acto de presencia fue una de las piezas claves dentro de su equipo.

Según compartió en su cuenta de Instagram, Mandana Dayani, Jefa de Operaciones de Archewell -organización de Harry y Meghan fuera de la realeza-, asistió a la esperada boda este fin de semana. “¡Casados! La más hermosa noche celebrando el amor y la vida para siempre juntos de Nicola y Brooklyn. ¡Mazel tov!”, escribió junto a una serie de fotografías del evento en el que se le ve luciendo un vestido verde. El diseño que cuenta con un escote tipo halter, un mini falso vestido con un faldón con transparencias largo es un modelo de Elie Saab y tiene un precio de 7,884 libras esterlinas (poco más de $200,000 pesos mexicanos). La melena recogida en un moño bajo y una gran sonrisa fueron los toques finales del look que en su publicación fue celebrado por Vanessa Bryant y Alessandra Rosaldo.

A pesar de que ninguno de los royals apareció en la boda, su supuesta invitación no resultaba tan descabellada. David y Victoria fueron invitados a la boda real del Príncipe William y Kate Middleton en el 2011, mientras que la pareja volvió a hacer acto de aparición en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle en el 2018. Desde hace varios años, William y David han aparecido en diferentes iniciativas juntos, y apenas hace algunos meses, los Cambridge se encontraron con los Beckham en la final de la Euro. Aunque mucho se especuló que dado a que los Sussex están instalados en Estados Unidos podían asistir a la ceremonia, la realidad es que no estuvieron ahí.

Quién es Mandana

Fue en septiembre del año pasado que la revista Fortune anunció que desde junio Mandana se había incorporado a Archewell como Jefa de Operaciones, a cargo de supervisar la estrategia de crecimiento y las operaciones diarias de la organización. Dayani es la fundadora de la campaña I am a voter, que impulsó al voto en las polémicas elecciones del 2020, dando información para el electorado, además de trabajar en fomentar la cultura de la votación. El lado glamuroso de Mandana se explotó en los cinco años en los que fue vicepresidenta del negocio de la estilista Rachel Zoe, además de haber trabajado como abogada y agente de talentos. En el aspecto empresarial, fue jefe de marca para el negocio online Everything but the House.

A pesar de que no se sabe qué lazo tenga con los novios, Mandana se ha referido cariñosamente a ellos y ante la posición de la familia de Nicola, no sería raro que Mandana haya tenido algún tipo de cercanía con ellos.

