Los Sussex ¿a Nueva York?

Los proyectos se empiezan a mover en la vida del Príncipe Harry y Meghan Markle. Después de más de un año que sus contratos con Spotify y Netflix se encontraron inactivos, ambas plataformas han anunciado ya los proyectos con los que comenzarán su colaboración con los Sussex, en las dos plataformas se tratarán de producciones realizadas por la Duquesa relacionadas con el feminismo. Por su parte, Harry está a días de celebrar una nueva edición de sus Invictus Games en los Países Bajos, después de una pausa de tres años. Con esto en la agenda, cada vez se suman más proyectos a su organización Archewell, por lo que no ha sorprendido que hayan comenzado los rumores de que los Sussex se encuentren en la búsqueda de una residencia en Nueva York. Debido a la extensión del país vecino, no es extraño que las organizaciones, empresarios y celebridades cuenten con centros de operación en las dos costas del país, y su los Duques se encuentran de fijo en su residencia de Montecito, en California, no sería de sorprenderse que quisieran tener una sede alterna en la Gran Manzana.

Ha de recordarse que el primer viaje oficial que realizaron tras su partida del Reino Unido fue precisamente a Nueva York, lugar que han vuelto a visitar tras aquella parada. Ahora, el Dailymail reporta que los Duques se encuentran decidiendo si rentan un departamento cerca de las oficinas de las Naciones Unidas, lugar en el que se dieron cita en septiembre pasado previo a su asistencia al concierto Global Citizen Live.

¿Y Reino Unido?

Mientras corren los rumores sobre la vida de los Sussex en Estados Unidos, sigue pendiente la situación de la pareja con Gran Bretaña. Según ha informado la abogada del Príncipe Harry en la corte con respecto a su búsqueda de reconsideración de la situación de su seguridad cuando visita Reino Unido, el Duque quiere regresar a su país de visita con su familia, algo que no ha hecho desde marzo del 2020 cuando los Sussex dejaron sus posiciones senior dentro de la Familia Real. Desde aquel momento, solamente Harry ha vuelto a casa, específicamente, tras el fallecimiento del Duque de Edimburgo y para la develación de la estatua en memoria de su madre.

Harry y Meghan han llegado a NY para su primera aparición pública desde su mudanza a Estados Unidos

En ambas ocasiones, el Príncipe se ha hospedado en Frogmore Cottage, la casa que la Reina les dio a los Sussex en Windsor, y que ahora es habitada por la Princesa Eugenia y su familia. Aunque parecía que las cosas marchaban bien en estos viajes, el Príncipe ha dejado claro que no se siente seguro en Reino Unido ante el cambio que se hizo en cuanto a su equipo de seguridad al ya no formar parte de los miembros trabajadores de la Familia Real. Según explicó, aunque desea volver con sus dos hijos a su país natal, no considera que de momento sea posible ante esta situación.

Debido a esto, la familia no ha podido conocer a Lilibet, quien nació el verano pasado. Al parecer, la única Windsor que ha tenido la oportunidad de encontrarse con la segunda hija de los Sussex es Eugenia, que con su familia los visitó en su residencia de Montecito a principios de este año. Aunque no se sabe si la Princesa aprovechó un viaje de trabajo para ver a su primo, la imagen de los Príncipes entre el público en el Super Bowl dejó claro que se encontraba de visita con los Sussex. Días después se les pudo ver acompañados de Meghan Markle y Jack Brooksbank, cenando en uno de los restaurantes de Los Ángeles.

