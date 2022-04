The Crown estaría buscando a su Kate, pero ¿cómo se veía la Duquesa en esa época? Middleton conoció al Príncipe William en su época de estudiante universitaria

La única petición del Príncipe Harry cuando se trataba de The Crown era que no llegara a cubrir su vida, pero esto parece que va a quedar justo en el límite con la última entrega de la serie que ha retratado la vida de los Windsor de forma interpretativa -como se ha pedido que se recalque, a pesar de que muchas personas quieran tomarla como una realidad-. Si se sabe que se ha grabado ya con jóvenes actores que interpretan al Príncipe William y al Príncipe Harry en su infancia, e incluso se ha trabajado ya con Senan West -hijo de Dominic West que interpreta al Príncipe Carlos- como William, parece que se está buscando ya a quienes interpretarán a los Príncipes en su época de entre 16 y 21 años en la sexta y temporada final del programa. Y por supuesto, si se habla de la juventud de William, Kate Middleton, ahora Duquesa de Cambridge, no podía faltar.

Según reporta The Sun, ha comenzado la búsqueda de la joven actriz que podría interpretar a la Duquesa en la época en la que conoció a William. Lo curioso es que según el tabloide británico el principal requisito que se tiene en este casting, dado a que el personaje será muy breve, es que la actriz represente la belleza típica británica -conocida como English Rose look- que tanto caracteriza a la Duquesa. Aunque esto podría parecer intrascendente, la realidad es que esa es una de las características más mencionadas cuando se recuerda la juventud de Kate. Cuando la excompañera de universidad de los Duques, Laura Warshauer, platicó con People sobre cómo fue que se conocieron los enamorados en los pasillos de St. Andrew’s, hizo hincapié en que la Duquesa era la estudiante más hermosa en los pasillos. “Obviamente es impresionante, pero no actúa de esa manera, ‘Oh, soy esta persona hermosa’”, explicaba.

No es necesario dejar volar mucho la imaginación para saber cómo era la Duquesa en aquellas épocas. Cuando comenzaron los rumores sobre la cercanía de William con una joven de su universidad, los paparazzis inmediatamente comenzaron a seguir a Kate, quien ya mostraba la elegancia y calidez que mantiene hasta estos días, pero sin llevar el titulo a cuestas. Esto le permitía ser una joven como cualquier otra, divertirse con su hermana por las calles de Londres, salir de compras como cualquier muchacha y hasta irse de fiesta con William, quien más de una vez ganó cualquier subasta en la que Kate participara, para muestra el comentadísimo desfile en el que se dice la amistad entre ellos tomó tintes románticos.

Kate y William celebran 10 años de su boda de ensueño con dos románticas fotos

Qué veremos en The Crown

Según los cálculos que se han hecho a través de las edades que se están buscando en las hojas de casting para los actores de la sexta temporada, en esta entrega se podrían ver los años entre 1998 y el 2005, la temporada de la vida de los Príncipes tras el fallecimiento de su madre. La gran pregunta es si en estos capítulos se verán aquellos años en los que Harry y sus aventuras acaparaban los titulares, además de su relación con Chelsey Davy, de quien todavía no hay reportes que se esté buscando quién la interprete.

La quinta temporada se estrenará alrededor de noviembre de este año, con gran expectativa por la aparición de Elizabeth Debicki como la Princesa Diana, considerando el gran parecido que la actriz tiene con ella. Con esto en mente, todavía podemos esperar un largo tiempo de espera antes de poder ver la sexta temporada con la que se acabará esta historia.

