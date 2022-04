El simpático encuentro de Harry con su maestra de la escuela militar: ‘Me gritabas mucho’

Las últimas semanas los Duques de Sussex se habían mantenido alejados de la mirada pública, a pesar de que su nombre no se ha alejado de los titulares, a ellos no se les había visto en un par de semanas. La ausencia del Príncipe Harry en el servicio en memoria del Duque de Edimburgo fue muy comentada, pero él se mantuvo en silencio y no se le había visto desde antes de esto. Es por eso que ha sido una gran sorpresa para los competidores de su iniciativa Invictus Games, el que el Príncipe apareciera inesperadamente en una videollamada previo a la justa deportiva que se llevará a cabo en unos días. Curiosamente, en esta oportunidad, Harry se ha encontrado con un rostro conocido y el momento no podría haber sido más simpático. Entre los presentes estaba Vic Wales, quien fuera parte de los instructores de Harry en la academia militar de Sandhurst.

Durante la llamada que el Príncipe tomó desde una de las habitaciones de su casa en Montecito, California, se escuchó a Harry decir: “Mi instructora de entrenamiento físico de Sandhurst está por aquí en algún lado”, provocando que todo mundo volteara a señalarla: “Ahí está. No puedo creerlo, después de cuántos años, ¿15? Nuestros caminos se vuelven a cruzar. Me gritabas tanto”. Ante las risas de los presentes, de entre el grupo de atletas se escuchó a alguien decir que Harry lo necesitaba, a lo que sin dudarlo el Príncipe respondió: “¿Lo necesitaba? Sí, genial, bueno, eso también es cierto”.

Mostrando que sigue siendo tan cercano con el equipo representante de Gran Bretaña de los Invictus Games -conformado por veteranos de guerra que sufrieron alguna lesión o enfermedad-, el Príncipe se dirigió a ellos como un amigo más al bromear sobre el tiempo que han tenido para entrenarse ante la cancelación de las últimas ediciones. “Se dan cuenta que ninguno, ni siquiera uno de ustedes, nadie tiene excusas para no estar en forma ahora”, bromeó al platicar con ellos, “Para muchos de ustedes, ustedes ya, hasta donde respecta a mí, han ganado una medalla de oro solo por llegar a este punto. El hecho de que estén sentados ahí ahora, usando su uniforme y el que puedan llevar la (bandera) Union Jack en su brazo otra vez, eso significa tanto para cada uno de ustedes”.

Llegan unos nuevos Invictus Games

En otro momento de la videollamada, Harry también tuvo la oportunidad de hablar con el equipo holandés, y es que esta edición de los Invictus Games se llevará a cabo en los Países Bajos, en donde seguramente se le podrá ver con el Rey Guillermo Alejandro y la Reina Máxima, en lo que sería su primer encuentro con la realeza europea desde que dejó su posición en el Reino Unido en marzo del 2020. Esta vez, los juegos se realizarán 16 y 22 de abril, y aunque sabe que el Príncipe realizará el viaje todavía no se ha anunciado si con él estará su familia, pero los seguidores de los Sussex no pierden la esperanza de poder ver a Harry acompañado por Meghan, Archie y Lilibet.

Tal como planeó el Príncipe estos juegos, se trata de una competencia itinerante que comenzó su recorrido en el 2014 en Londres, dos años después se mudó a Orlando, para un año después tomar luchar en Toronto y la última edición, en el 2018, en Sídney. Desgraciadamente, con la situación personal de Harry así como la pandemia que azotó al mundo, en el 2019, 2020 y 2021 no se pudieron realizar los juegos y será hasta ahora que podrán volver a suceder, en esta ocasión en los Países Bajos. Además de que ya hay un anuncio para la próxima edición que será en Düsseldorf, Alemania.

