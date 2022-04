El nuevo embrollo legal en el que se ha envuelto Meghan Markle

Aunque tengan semanas sin aparecer, los Duques de Sussex siguen siendo protagonistas de los titulares. Si la ausencia del Príncipe Harry en el servicio memorial en honor al Duque de Edimburgo fue muy comentada, ahora es Meghan Markle quien acapara la tinta nuevamente. Después de que se ha visto envuelta en distintas batallas legales, sobre todo una comentada lucha contra los tabloides, ahora se vuelve a poner en la mira por una supuesta intención legal. Con el anuncio de su primera producción formal con Spotify después de que hace más de un año los Sussex firmaran un contrato millonario con la plataforma de streaming de audio, por supuesto han llegado los comentarios que rodean a este nuevo proyecto, entre ellos, el reporte de los tabloides británicos que apuntan a que la Duquesa se encontraría buscando registrar la palabra Archetypes (arquetipos), que llevará como título su nuevo podcast en el que hablará de personajes femeninos destacados a lo largo de la historia.

Según ha reportado el Dailymail, Meghan a través de su equipo legal, ha hecho le proceso para registrar el uso de la palabra ‘archetypes’ en la United States Patent and Trademark Office. Esta no es la primera vez en la que los Sussex hacen esto, pues en cada uno de sus proyectos han buscado el registro de los nombres que usan e incluso, de los que han quedado atrás como el blog de Meghan que acaba de renovar el proceso legal apenas hace algunas semanas.

La palabra arquetipos, derivada del griego -lengua a la que los Sussex han recurrido también para el nombre de su organización Archewell-, es parte de la lengua inglesa desde 1540, por lo que su registro en este caso, parece que debe hacerse de manera muy específica como lo hacen otras marcas que usan palabras populares como Apple, Windows, etc. Es por eso que a través de Archewell Audio, la Duquesa ha buscado registrar la palabra para su uso en podcasts, programas de televisión, DVDs, CDs, servicios de entretenimiento, redes de computación global, internet, dispositivos electrónicos, aplicaciones móviles, contenido multimedia y todo tipo de aspectos que puedan recaer en categorías similares a estas. De momento, el tabloide apunta que en otras industrias la palabra se encuentra ya registrada, en lo que podría ser un problema al momento de llevar a cabo el proceso.

Al intentar hacer el registro a través de Archewell Audio, esto significaría que el nombre del proyecto sería propiedad de los Sussex para explotarlo y no de Spotify, la plataforma a través de la cual se transmitirá el programa de audio. No es extraño que los famosos se encuentren con algunos obstáculos al querer registrar una marca, ni tampoco que aunque no pretendan hacer uso de ella lleven a cabo el registro para evitar que otras personas exploten su imagen.

Qué será Archetypes

Será este verano cuando se pueda escuchar la primera producción completa de los Sussex para Spotify -la primera se ha dado de forma muy breve al poco tiempo del anuncio de su contrato, con un especial de 30 minutos por las fiestas decembrinas, en el que se pudo escuchar la voz de Archie-. Tal como ha pasado con Netflix, será un proyecto de Meghan el que lleve la batuta en sus producciones con los monstruos de las plataformas de streaming.

En el anuncio del programa se escucha a Meghan decir después de un collage de frases retomadas de los medios: “Así es cómo nosotros hablamos sobre las mujeres: las palabras que crían a nuestras niñas, y cómo los medios reflejan a las mujeres para nosotros. Pero, ¿de dónde vienen estos estereotipos? Y, ¿cómo siguen apareciendo y definiendo nuestras vidas? Yo soy Meghan y esto es Archetypes, el podcast en el que diseccionamos, exploramos y trastornamos las etiquetas que han tratado de detener a las mujeres. Tendré conversaciones con mujeres que saben muy bien cómo estos estereotipos forman nuestras narrativas y hablaré con historiadores para entender cómo es que llegamos ahí en primer lugar. Archetypes llegará pronto”.

