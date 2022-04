La salida secreta de los Cambridge con Eugenia y Beatriz de York

La Familia Real al completo hizo acto de presencia en el servicio memorial en honor al Duque de Edimburgo en la Westminster Abbey, pero después del agridulce momento, algunos de los nietos de la Reina se han podido dar una escapada en una noche de citas. Si durante la ceremonia se les veía solemnes e incluso, Beatriz derramó algunas lágrimas al recordar a su abuelo, también han tenido la oportunidad de disfrutar en familia de un momento más relajado y casual. En una ocasión pocas veces vista, los Duques de Cambridge -Kate y William- tuvieron una salida privada con la Princesa Eugenia, así como la Princesa Beatriz, y hasta la Condesa de Wessex – no se sabe si Jack Brooksbank y Edoardo Mapelli Mozzi también estuvieron ahí, pero no sería nada raro-. Y no se trató de cualquier noche, pues según reportan tabloides británicos, las parejas asistieron a una presentación privada de la nueva entrega de Top Gun, de Tom Cruise, antes de su estreno oficial.

Según The Sun, la proyección fue organizada por Tom al enterarse de que el Príncipe William sería un gran fanático de la cinta original. Ha de recordarse que el Príncipe es un piloto de helicópteros entrenado por la RAF (Royal Air Force) y que incluso trabajó en el servicio de las ambulancias aéreas al inicio de su matrimonio. El tabloide apunta a que la presentación habría sido en el cine IMAX de Leicester Square en Londres, pues el actor habría querido que los Cambridge pudieran ver Top Gun: Maverick en la pantalla más grande de Reino Unido, antes de su estreno oficial que se llevará a cabo en el próximo Festival de Cannes a mediados de mayo.

Curiosamente, esta no ha sido la única salida de este tipo que los royals han tenido esta semana. Se sabe que después del servicio memorial del Duque de Edimburgo, Eugenia con Jack, Beatriz con Edoardo y Zara Tindall con su marido Mike, tuvieron una relajada comida en el restaurante Scott -favorito de las celebridades británicas en el barrio de Mayfair-. Es bien sabido que las primas son muy cercanas, no por nada, Eugenia y Zara celebraron los bautizos de sus bebés en una ceremonia conjunta hace algunos meses.

De la misma manera, hace algunas semanas, Eugenia fue vista con el Príncipe Harry disfrutando del Super Bowl, dejando ver que mantiene una cercana relación con su primo, al convertirse en la primera dentro de la familia en visitarlo en California.

Cómo conoció Tom a los Duques de Cambridge

Ésta es la secuela de la cinta que fue todo un éxito en 1986, y ahora se encuentra basada en el hijo de Goose, el mejor amigo de Maverick en la primera entrega. Aunque su estreno estaba programado para el 2019, debido a la pandemia se tuvo que prolongar hasta ahora. No se sabe a ciencia cierta cómo se dio la relación de los Cambridge con Tom, pero ha de recordarse que se les vio sentados cerca en la Euro 2020 en el Estadio de Wembley en julio pasado. En aquel entonces, el actor se encontraba grabando Misión Imposible 7 en Londres, y además de coincidir en la final de la Euro, también coincidió con los Duques en las finales de Wimbledon -la competencia deportiva favorita de Kate-.

Esta es la segunda ocasión en los últimos meses en la que los Cambridge muestran su amor por las grandes sagas del séptimo arte, después de deslumbrar en la premier de la más reciente entrega de James Bond, No Time to Die.

