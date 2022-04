La nueva contratación en el equipo de los Duques de Cambridge

El trabajo de los Duques de Cambridge se ha vuelto cada vez más agitado y visible, por lo que no es una sorpresa que su equipo de trabajo tome un papel primordial dentro de su agenda. Apenas hace unos días, la pareja regresaba de su primera gira oficial desde que comenzó la pandemia, en la que viajaron a Belice, Jamaica y Bahamas, y después aparecieron en el servicio que se hizo en la memoria del Duque de Edimburgo. La agenda no para y los compromisos se multiplican, conforme toman un papel cada vez más protagonista dentro de la Familia Real británica. Ahora, el Príncipe William y Kate Middleton han a anunciado una nueva incorporación a su equipo y se trata de una vieja conocida para ellos. La pareja ha anunciado que ha contratado a Amanda Berry como Jefa Ejecutiva de The Royal Foundation.

“Tenemos muchas ganas de trabajar con Amanda y estamos emocionados de que ella haya decidido unirse a nosotros en The Royal Foundation. Su extensa experiencia será de tremendo valor mientras continuamos nuestro ambicioso trabajo caritativo”, se lee en el comunicado de los Duques ante esta incorporación, “Es un momento particularmente emocionante para unirse a la fundación con los actuales y próximos proyectos en los que Amanda estará trabajando que incluyen la evolución del Earthshot Prize, The Royal Foundation Centre for Early Childhood y United for Wildlife”. Según se informa, Amanda estará a cargo de la Royal Foundation, a través de la cual los Duques de Cambridge hacen su trabajo caritativo con sus iniciativas personales, más allá de los patronatos que les fueron asignados por la Reina.

El comunicado de Amanda

Amanda también quiso compartir su sentir ante esta nueva incorporación a través de su propio comunicado: “Estoy muy emocionada de unirme a The Royal Foundation mientras continúa creciendo en su ambición global en el trabajo filantrópico del Duque y la Duquesa. He sido testigo, y estoy tan impresionada, del impacto que la Royal Foundation puede hacer en otras causas he sus Altezas Reales apoyan, desde la salud mental hasta la conservación, y crear consciencia sobre la importancia de los primeros años (de vida). Estoy emocionada de trabajar con el Duque y la Duquesa de Cambridge, junto a los beneficiarios y el equipo que continúa este importante trabajo”.

Los Duques tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de Amanda cuando ella era Jefa Ejecutiva de los BAFTA, organización de la que el Príncipe William es patrón. En las distintas apariciones que los Duques tuvieron en dicha premiación a lo mejor de la televisión y el cine británicos, era precisamente Amanda quien los acompañaba, por lo que existen distintas imágenes de ellos juntos.

La aparición de Knauf en la batalla de Meghan contra los tabloides podría llevar el caso a juicio

Amanda llega a ocupar la posición que hasta a principios de enero ocupaba Jason Knauf, quien fungiera primero como Secretario de Comunicación del Palacio de Kensington y desde hace un par de años como CEO de la Royal Foundation y que meses antes había anunciado que dejaba su puesto por cuestiones personales. Fue el mismo Knauf quien compartió su despedida a través de su perfil de LinkedIn a principios de enero: Fue a través de su perfil de LinkedIn que Jason escribió: “Mientras un nuevo año comienza, un capítulo se cierra para mí. Después de siete años trabajando para el Duque y la Duquesa de Cambridge en el Palacio de Kensington y la Royal Foundation, me mudo a India para acompañar a mi esposo en un trabajo diplomático. Servir como secretario de comunicaciones y luego como CEO de la fundación, ha sido el privilegio de mi carrera. Hemos construido poderosas plataformas como Heads Together, the Earthshot Prize y el Centre for Early Childhood. He viajado a 36 países y a cada rincón del Reino Unido y he hecho nuevos amigos increíbles a lo largo del camino”.

“He estado tan orgulloso de apoyar el liderazgo único y optimista del Duque y la Duquesa durante el período en el que hemos enfrentado la pandemia, la crisis climática, el sísmico cambio en nuestras actitudes hacia la salud mental y mucho más. Estoy agradecido con todos nuestros socios y personas que nos apoyan, que creyeron en nuestra habilidad de conseguir cosas extraordinarias al trabajar juntos. Deseándoles a todos un feliz y exitoso 2022”, finalizó Knauf.

