Ni la lluvia arranca la sonrisa y el estilo a Kate en Bahamas

Se está viviendo la recta final de la gira oficial que los Duques de Cambridge están haciendo por el Caribe en el marco del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, pero no se ha aflojado el paso. Si ayer por la tarde parecía que el clima sería más benevolente que en la ventosa Jamaica y el caluroso Belice, parece que los Duques tuvieron que hacer una maleta preparada para todo, pues está mañana las Bahamas han recibido a los Cambridge con una lluvia torrencial. Pero como toda una experta cuando de estilo se trata, al ser una de las mujeres más fotografiadas del mundo, Kate Middleton no perdió la sonrisa al enfrentarse al diluvio que la esperaba. Una vez más, como se le vio hace unos meses, no dio un paso en falso al enfrentarse a la lluvia y con su paraguas bien sostenido, se mostró encantada de asistir a la Sybil Strachan Primary School. A sabiendas del interés de la Duquesa por la educación temprana, no ha sido una sorpresa que durante la gira haya tenido ya un par de paradas en colegios como éste.

El look de Kate a prueba de lluvia

Siguiendo la tendencia que la ha acompañado al largo del viaje, Kate ha vuelto a apostar por el color, esta vez en un tono más claro pero no menos alegre. Se le vio esta mañana llevando un vaporoso vestido en verde mente de inspiración de los años 40s con mangas cortas, falda midi, cinto y botonadura al frente, haciéndolo una opción femenina y muy delicada, características que suelen acompañar a los vestidos de la Duquesa. El diseño de chiffon es de Self-Portrait y puede conseguirse por 350 libras esterlinas (alrededor de $911 pesos mexicanos), todavía se encuentra disponible en casi todas sus tallas, algo que seguramente cambiará en las próximas horas.

Demostrando que es muy práctica al momento de empacar, Kate lo combinó con los zapatos que le hemos visto en más de una ocasión en este viaje, los modelo Romy 85 de Jimmy Choo en blanco, que aparentemente son muy cómodos, pues los ha llevado en todo tipo de compromisos. Haciendo un guiño al país anfitrión, Kate estrenó un par de aretes estilo chandelier modelo Maya de la firma de las Bahamas, Nadia Irena. Los pendientes que se encuentran completamente agotados en el sitio de la marca tiene un precio de 75 dólares (aproximadamente, $1,495 pesos mexicanos).

Kate da un giro a su smart look agregando el color que ha caracterizado su viaje por el Caribe

Al parecer, Kate no estaba esperando el precipitado cambio de clima, por lo que en vez de llevar el cabello en los ingeniosos peinados que ha utilizado en los últimos días para que su melena se mantenga perfecta, en esta ocasión decidió dejar su cabellera suelta con unas ligeras ondas, por lo que al encontrarse con la lluvia, ya solo quedó reír y acoplarse a la situación.

A pesar de que el clima no fue muy favorable en el inicio de su agenda para este día, según el pronóstico del tiempo es probable que ésta sea la única lluvia del día, lo que es una buena noticia considerando que hoy tendrán agenda llena. No solamente se espera que tengan más compromisos durante el día, sino que durante la noche tendrá la tercera recepción que se ofrece en su honor. Y si se ha visto a Kate espectacular, de rosa en las ruinas mayas de Belice, y en verde, en el banquete de Honor en Jamaica, solo se puede esperar a ver qué look elegirá para esta noche.

