Con todo y un homenaje a la Reina con su look, Kate se despide de Jamaica Después de haber impresionado con su vestido de gala anoche, esta mañana la Duquesa ha querido recordar a la monarca

Han sido días muy agitados para los Duques de Cambridge, que se encuentran realizando una visita oficial por el Caribe, y después de haber estado en Belice y Jamaica, ahora emprenden el viaje hacia Bahamas. Si la noche de ayer la pareja tenía uno de los compromisos más importantes de su agenda con el banquete de Estado en su honor ofrecido por las autoridades de Jamaica, esta mañana ha llegado el momento de decir adiós a aquel país antes de comenzar lo que será la última parte de esta especial visita de una semana por tres países diferentes. Mientras la mirada no se ha separado de la maleta de la Duquesa, Kate no ha fallado. Tras el hermoso vestido esmeralda que lució anoche con joyas de la Reina, esta mañana ha sorprendido con un look que recuerda una de las imágenes más nostálgicas de la juventud de la monarca.

Previo a su despedida oficial, los Cambridge hicieron un acto de aparición en el Commisioning Parade para el personal de servicio del Caribe que acaba de terminar su programa de entrenamiento en la Carribean Military Academy. El Príncipe enfundado en uno de sus uniformes militares conocido como el Tropical Dress de los Blues and Royals escoltó a su mujer que lucía simplemente perfecta en un total white look.

El guardarropa de Kate con sabor al pasado

Si los últimos días se ha visto a Kate en coloridos atuendos, haciendo referencia a las alegres tonalidades naturales de los lugares que están visitando, la Duquesa decidió apostar por el blanco impoluto en esta aparición. Para esta ocasión, la esposa del Príncipe William eligió un vestido con detalles de encaje, de silueta entallada enfatizada con un listón a modo de cinturón y falda a la rodilla en blanco de Alexander McQueen. Tal como se especulaba con su look del encuentro de los Duques con el primer ministro de Jamaica y su esposa, se cree que la elección de Kate no ha sido una casualidad. Es bien sabido que la Duquesa suele elegir a la firma británica para las ocasiones más importantes de su vida pública, y ante la delicada situación que se vive ante el deseo de Jamaica de dejar la corona, pareciera que ha querido recalcar el lugar que se les está dando con esta visita.

Entre ruinas y selva, Kate Middleton y su look más casual para su visita al Caracol

Como complemento de este vestido que parecía perfecto por sí mismo, Kate ha elegido combinarlo con un sombrero Philip Treacy del modelo que le hemos visto en distintas ocasiones, con un diseño de lado acompañado por una gran flor como base diagonal. Como accesorios, llevó los mismos tacones blancos Jimmy Choo que se le vieron ayer y un discreto bolso clutch estilo monedero en el mismo color.

¿El look al que ha recordado? Aquel que la Reina Isabel utilizaba en 1954 durante su visita a Sídney, Australia. El diseño del vestido parecería casi idéntico, desde la distribución del encaje hasta el discreto cinturón que acentuaba la figura. El sombrero fue otro toque en común, así como las perlas que ambas royals utilizaron. Pero mientras la Reina llevaba un collar de dos cadenas y aretes a juego, la Duquesa apostó por una pulsera de perlas con aretes combinados. La monarca en aquella ocasión decidió llevar un bolso negro y la imagen icónica de este look es en la que se le ve con una sombrilla en las manos.

El look de la partida también con guiño a la Reina

Para partir desde Jamaica, la Duquesa llevó su vestido en verde de Emilia Wickstead que llevó el año pasado a la final de Wimbledon. Para agregarle un toque especial, lució el broche en forma de ruiseñor de la Reina Isabel. La joya fue un regalo que la monarca recibió en el 2002 durante su visita de Estado a Jamaica. Haciendo uso una vez más de la diplomacia de la moda, esta elección parece ser un mensaje directo a la gente de Jamaica sobre la historia y lazos que los unen con la monarca.

