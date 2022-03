El cambio de look de Kate para despedirse de Belice y llegar a Jamaica

Esta es una semana por demás agitada para los Duques de Cambridge, el viaje oficial que han realizado por el Caribe como parte de las festividades del Jubileo de Platino de la Reina los ha llevado, primero a Belice y ahora a Jamaica. En lo que han sido cuatro días de actividad intensa, los Duques lo han hecho de todo, desde mostrar sus mejores pasos de baile con todo y movimiento de cadera, hasta visitar unas de las importantes ruinas mayas en Belice, por supuesto, en todas estas actividades no han faltado los varios cambios de look de Kate Middleton, quien no sabe fallar cuando de moda diplomática se trata. Los cambios y alteraciones que se tengan que hacer para mantenerse siempre perfecta a pesar del calor de los países que se encuentran visitando, se han realizado, y la Duquesa se ha apuntado un éxito con su maleta de viaje. Este martes ha mostrado su versatilidad con el cambio de look que tuvo para despedirse de Belice y para llegar a Jamaica con una inspiración completamente diferente.

El look de la despedida de Belice

Después de muy amenos días en el país centroamericano, la Duquesa decidió despedirse de una manera más formal de lo que habíamos visto en los últimos días en los que hasta con Lara Croft ha sido comparada. Para esta ocasión, Kate llevó una chaqueta con historia, se trata de un modelo vintage de Yves Saint Laurent que compró cuando era una estudiante en la Universidad de St. Andrew (sí, el lugar del flechazo con el Príncipe William). Se trata de una chaqueta estilo safari con amplias bolsas en el pecho, botonadura al centro y un elegante cinto que remarca su silueta, todo en un vibrante color terracota que fue perfecto con el estilo que ha llevado a lo largo del viaje.

La combinó con unos pantalones blancos de lino y tacones a juego de Aquazzura modelo Cece 105. Como complementos se le vio luciendo su brazalete modelo Maya Torque de la firma Halcyon Days -muy acorde con el lugar que visita-, además de unos llamativos aretes chandelier en forma de conchas. El bolso que eligió par la ocasión fue el Amberley pequeño de Mulberry, esta vez en blanco -la Duquesa lo tiene en un par de colores-. El toque que no ha dejado a nadie indiferente ha sido la cola baja en la que llevaba la melena adornada con un medio moño. Al parecer, los peinados de Kate en esta visita han tenido como propósito evitar el frizz y el posible sudor ante las altas temperaturas, se rumora que es por esto que se le ha estado viendo con la melena con raya en medio y por detrás de las orejas, lejos del volumen que acostumbra habitualmente.

Los looks de Kate en su paso por el Caribe

¡Hola Jamaica!

Después de algunas horas de vuelo, se pudo ver a los Duques llegar a Jamaica y Kate decidió hacer un cambio completo de look. En esta ocasión, la Duquesa se ha enfrentado a un nuevo reto del clima, los impresionantes vientos que se están viviendo en el país caribeño. Para esta glamurosa llegada, Kate ha lucido un vibrante vestido en amarillo canario de Roksanda, combinándolo con los mismos zapatos que se le vieron esta mañana y un bolso clutch a juego. Probando que lo de sus diferentes peinados es un tema del clima, Kate llevó su melena completamente lacia en una cola baja muy bien agarrada, y vaya que ha atinado para no sufrir con los vientos de Jamaica.

