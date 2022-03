Sophie de Wessex sorprendió con su look en NY

Mientras en Reino Unido se llevaba a cabo el servicio del Commonwealth con el Príncipe Carlos, la Duquesa de Cornwall y los Duques de Cambridge como protagonistas, del otro lado del mundo, la Reina tenía una representante estrella. Con la monarca en Windsor trabajando únicamente a través de sus compromisos virtuales, el resto de la familia ha cerrado filas y ha puesto todo el empeño para que el Jubileo de Platino de Isabel II mantenga el esplendor que amerita. Es por esto que no ha sido una sorpresa que hasta Sophie de Wessex, la nuera consentida de la Reina y esposa del Príncipe Eduardo, haya tomado la batuta y haya emprendido un viaje oficial a Nueva York. Con una agenda bastante agitada y hasta un discurso en las Naciones Unidas, Sophie ha mostrado que es toda una experta en su posición, a pesar de que durante los años ha tomado un papel más discreto cuando de los royals se trata.

Durante la visita de cinco días en la Gran Manzana, Sophie cumplirá con distintos eventos entre los que destaca el discurso que dará en las Naciones Unidas en el marco de un evento sobre los derechos de la mujer en Afganistán.

Para muestra, el look que eligió para este viaje que ha dejado a más de uno sorprendido. No es la primera vez en la que el guardarropa de Sophie es tema de conversación, pues a pesar de tener una personalidad muy discreta, cuando se trata de su ropa, no teme a experimentar. Cómo olvidar sus famosos monos en el Royal Ascot, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en aprovechar los cambios en el protocolo de vestimenta del famoso evento; o qué tal aquel bolso clutch que hasta mensaje escrito llevaba en las gradas de Wimbledon. No es extraño que corran los rumores de que Sophie aconseja a Kate cuando de ropa se trata.

El look que volteó cabezas

Para el encuentro con los oficiales de St. George’s Society en torno al Commonwealth en Nueva York, Sophie sorprendió con un vestido midi en piel negra de Loewe con un cinturón con el monograma de la firma, y aunque no es la primera vez que lleva, en esta ocasión no dejó a nadie indiferente con él. El audaz atuendo de 3,600 libras esterlinas (alrededor de $98,244 pesos mexicanos) hizo su primera aparición el año pasado en un evento al que asistió la esposa del hijo menor de la Reina. En esta ocasión lo combinó con un abrigo modelo Custodi de Max Mara en color arena.

Como complementos llevó un clutch de piel de víbora de Sophie Habsburg, botines altos modelo Lou 95 de YSL, aretes en forma de pétalo de la firma Italiana Lucia Odelascalchi y su dije con la frase Love the Life (ama la vida) de Cassandra Goad de 795 libras esterlinas (aproximadamente $21,695 pesos mexicanos).

Una versión más Sophie

Pero ese no fue el único look de Sophie en su visita a la Gran Manzana, para la recepción del Commonwealth de las Naciones Unidas en el Yale Club, Sophie eligió un look más de acuerdo a la imagen a la que nos tiene acostumbrados. La Condessa llevó un vestido azul marino de cuello alto y falda midi con estampados florales de Victoria Beckham, que ya le conocíamos. Lo combinó con su mismo clutch de Sophie Habsburg, unos tacones modelo Romy 85 de Jimmy Choo y como complementos solamente unos aretes de oro blanco y diamantes de G Collins & Sons.

