Una nueva preocupación para Meghan, su papá estrena un canal de YouTube

Los dolores de cabeza para Meghan Markle cuando se trata de su familia parecen no tener fin. Apenas hace unos días se daba a conocer que su media hermana, Samantha Markle, había decidido demandar a la Duquesa por las declaraciones que dio en la entrevista con Oprah sobre su relación, y ahora se enfrenta a un nuevo disgusto. El padre de la Duquesa, Thomas Markle, ha lanzado su propio canal de YouTube, y en el primer video que ha publicado ha quedado claro que el contenido estará basado en torno a su hija menor. Por el momento, el equipo de los Sussex, que suele estar muy al pendiente de estas cosas, no ha dado una respuesta sobre el canal en la famosa plataforma, pero los tabloides británicos ya especulan que el contenido debe estar bajo observación para tomar medidas en cuanto sea considerado necesario. Es bien sabido que los Duques de Sussex tienen una política de cero tolerancia contra este tipo de situaciones y no temen tomar acción legal cuando su nombre y reputación está de por medio, por lo que no sería extraño que tomaran acción próximamente.

El padre de la Duquesa, con quien no tiene relación desde poco antes de la boda real, ha aparecido en algunas entrevistas y ha dado algunas declaraciones sobre su hija. De hecho, la carta que la Duquesa le escribió y que él compartió con un tabloide británico fue el centro de una de las demandas más comentadas que han enfrentado los Sussex. Y parece que esta tensa relación sigue siendo un punto complicado entre la familia, que seguramente verá más dificultades ante la publicación de este canal.

Tal como en ese caso legal de Meghan contra los tabloides, el libro Finding Freedom ha sido el centro ahora del primer programa compartido por Thomas que tiene apenas 22 mil visualizaciones (un número bajo en el mundo digital). Al ser cuestionado directamente sobre la publicación y el involucramiento de Meghan en ella, Thomas respondió a su entrevistador: “No pienso que haya olvidado, creo que mintió. El libro está lleno de mentiras”.

Entre las declaraciones más explosivas en el video está en la que el ex iluminador de Hollywood acepta que está dispuesto a declarar en contra de Meghan en el caso de Samantha contra la Duquesa y afirma que lleva cuatro años buscando enfrentarse en los tribunales a los Duques de Sussex -aunque no explica específicamente por qué-. En la denuncia impuesta por Samantha en Florida, está solicitando a su media hermana 75 mil dólares más los gastos legales del caso, según ella, por las supuestas ‘difamaciones’ que Meghan dijo sobre su familia en la entrevista con Oprah.

Si estas declaraciones podrían parecer un poco repetitivas, el problema cae en que según el anuncio de Thomas Markle, planea publicar videos semanalmente en este canal que cuenta apenas con 4,670 suscriptores.

Mientras ahora Meghan se enfrenta a dos situaciones con sus familiares, ha pasado un año ya de aquella entrevista que dio a la vuelta al mundo después de que los Sussex hablaran por primera vez desde su partida del Reino Unido. Aunque no habló mucho de sus familiares, han sido las palabras que dijo sobre su media hermana las que han provocado la demanda. “No me siento cómoda hablando de gente a la que en verdad no conozco. Crecí como hija única, algo que todos los que crecieron alrededor de mí saben, y deseaba haber tenido hermanos. Me hubiera encantado tener hermanos”, dijo en la charla. Sobre las publicaciones que hizo su media hermana dijo: “Siento que sería muy difícil hacer una ‘revelación’ cuando no me conoces. Esta es una situación muy diferente a la de mi papá. La traición viene de la gente con la que tienes una relación”.

