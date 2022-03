Doña Letizia parte plaza en su paso por la Fashion Week Madrid

La Fashion Week Madrid está de gala, celebrando su 75 ° aniversario y entre sus distinguidas invitadas no ha faltado la Reina Letizia, quien ha querido conocer las propuestas de diseñadores consagrados de su país, así como el trabajo de os jóvenes talentos. Como la máxima exponente de la moda en su país, como una de las mujeres más fotografiadas en el mundo, doña Letizia partió plaza en esta aparición en la que provocó una verdadera revolución, sobre todo entre el público joven que intentaba captar con su celular un momento con ella. Ésta es la primera vez en doce años que Letizia acude a la cita fashion, la primera se dio en septiembre del 2010 cuando todavía era Princesa de Asturias. En aquel entonces fue la encargada de inaugurar la pasarela EGO, que estaba dedicada a jóvenes creadores, espacio que también visitó esta mañana.

VER GALERÍA

La Reina se adelanta a la primavera con un vestido de punto y flores 'arty'

La Reina estrena blusa con poderoso mensaje y recupera su cinturón con efecto ‘fit’

El look

Por supuesto, si de moda se trata, las miradas se iban a posar sobre el look que la esposa del Rey Felipe elegiría para esta cita. En esta ocasión, doña Letizia llevó una falda blanca a la cintura con corte A -gracias a dos aberturas que agregaban volumen en el ruego-, que combinaba con la dramática blusa que vistió. Con mangas globo y los hombros marcados con hombreras, a pesar de que el tono del look emulaba la paz y neutralidad, la silueta edgy daba ese toque que siempre distingue a la Reina de España. Este conjunto estuvo hecho por el sastre de Zarzuela, haciendo gala de la diplomacia que la caracteriza al no elegir a un diseñador en específico al encontrarse con varios de ellos.

El toque de color llegó a través de su bolso clutch y zapatos modelo Mila de Magrit de 290 euros (alrededor de $6,661 pesos mexicanos) -la firma española en la que confía cuando de calzado se trata- en café. La melena completamente suelta con raya en medio, ondas en las puntas y mucho volumen, fue el peinado que doña Letizia eligió para este total white look. El toque final para este día fueron unas grandes arracadas de oro, que aportaron un toque de modernidad, a juego con un anillo de Karen Hallam Jewels, firma que tiene su estudio en Madrid.

VER GALERÍA

En su primera visita se le veía con un look más discreto llevando pantalones anchos en blanco con una blusa en rosa pálido y un suéter en el mismo color, demostrando la evolución de su estilo con el paso de los años. En aquel entonces, Letizia acudió por primera y única vez a una pasarela de moda.

¡No hay tres sin cuatro! La Reina recicla su vestido fucsia que no tenía precedente

El recorrido

La primera parada de la visita fue en la exposición de prendas icónicas a lo largo de los años así como la puesta de los uniformes de Iberia, en la que se puede ver la evolución con el paso de los años. Una vez entrada en la materia, doña Letizia visitó el espacio de EGO para conocer las propuestas de los talentos emergentes. Con enorme curiosidad e interés, la Reina escuchó atenta a las explicaciones de los diseñadores mientras le mostraban sus prendas e ideas.

Más tarde, tuvo la oportunidad de encontrarse con las modelos que participarían en los desfiles del día mientras les daban los toques finales en el área de maquillaje y peinado. Por supuesto, a lo largo de la visita no faltaron las selfies, con Letizia aceptando todas las peticiones que se le hicieron en este escenario fashion. Doña Letizia acudió al cuarto día de esta semana de la moda que terminará hasta entrado el fin de semana, pero no tuvo la oportunidad de asistir a ninguno de los desfiles del día.

VER GALERÍA