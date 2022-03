Visiblemente conmovida, Kate se viste en los colores de la bandera de Ucrania en muestra de apoyo

La tragedia que se está viviendo en Europa del Este no ha dejado indiferente al resto del mundo. Desde hace unos días, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge emitieron un comunicado en el que recordaban cuando pudieron encontrarse con el mandatario ucraniano y su esposa, mostrándoles su apoyo ante los ataques que el país está viviendo a manos de Rusia. El gesto fue agradecido públicamente por Zelensky, y no fue el único que ha tenido la Familia Real británica. Apenas hace unos días, en su primera aparición en público desde su convalecencia por covid, la Reina Isabel recibió a Justin Trudeau en el Castillo de Windsor en una sala adornada con un arreglo compuesto de flores en los colores de la bandera ucraniana. El mandatario canadiense dio a conocer que había podido conversar con la Reina sobre el conflicto, mostrando una vez más el interés de la familia por lo que está sucediendo. Ahora, una vez más, han sido William y Kate quienes se han pronunciado sobre este conflicto.

Los Duques de Cambridge visitaron esta mañana el Ukranian Cultural Centre en Londres, que en las últimas semanas se ha convertido en un centro de acopio para los refugiados ucranianos, así como un centro de apoyo para las personas de aquella nacionalidad que viven en Reino Unido. En este centro se está trabajando para que lo recaudado llegue a donde más se necesita, lo que conmovió enormemente a William y Kate durante su visita. Los Duques tuvieron la oportunidad de reunirse con miembros de la comunidad ucraniana, así como voluntarios en el centro.

Los Duques no llegaron con las manos vacías, la bolsa que Kate cargaba al bajar de su auto estaba llena de charolas con brownies y granolas hechas en casa para repartir entre los voluntarios. Durante la charla, los Cambridge se mostraron visiblemente conmovidos sobre lo que está pasando en Ucrania y comentaron que el Príncipe George y la Princesa Charlotte han preguntado sobe la situación, de la que seguramente escucharon en el colegio. “Estamos todos con ustedes”, dijo el Príncipe William, admitiendo que se siente impotente ante lo que está sucediendo. La pareja ofreció apoyo por parte de su fundación para los niños que están enfrentando problemas de salud mental ante el trauma que se está viviendo.

Kate, con los colores de Ucrania en el guardarropa

Siguiendo los pasos de Letizia de España, quien la semana pasada apareció luciendo una blusa hecha por mujeres ucranianas con los bordados tradicionales de su región, a modo de apoyo a aquel país, hoy Kate también ha querido que su guardarropa se vuelva muestra de solidaridad con la región afectada. Apostando a uno de sus uniformes de trabajo más sencillos, la Duquesa lució un suéter Alexander McQueen en el tono de azul exacto de la bandera de Ucrania. La pieza que se puede conseguir por 520 libras esterlinas (alrededor de $14,357 pesos mexicanos), fue ideal para poder agregarle un pin en forma de corazón con la bandera ucraniana, que recibieron William y Kate a su llegada al centro.

Dándole un toque de sobriedad a su look, la Duquesa combinó el vistoso suéter con sus pantalones de vestir, al parecer del modelo Axon de Roland Mouret y sus zapatos Piper 85 de Gianvito Rossi con tacón cuadrado; combinación que le vimos recientemente a su llegada a Dinamarca. Al parecer, con la intención de poder tener las manos libres para poder ayudar con los víveres durante esta visita, Kate no llevó bolso con este look y como complementos, simplemente lució unas sencillas arracadas.

