La foto de Meghan que el Príncipe Carlos tiene en su casa

La partida del Príncipe Harry y Meghan Markle de Reino Unido estuvo marcada de sus propios bemoles. La distancia simplemente complicaría la situación, sobre todo después de que la pareja diera una polémica entrevista a Oprah, haciendo declaraciones que dieron la vuelta al mundo y que, incluso, representaron la necesidad de un comunicado por parte de la Reina. Sorprendentemente, en esta entrevista y en las declaraciones que Harry hizo para su docuserie, quien quedó en una posición complicada fue el Príncipe Carlos. El Duque habló de un distanciamiento y en más de una ocasión hizo fuertes comentarios sobre su padre, pero parece que el Príncipe Carlos quiere dejar esto atrás. ¿El gesto de paz? Tal como suelen hacer los royals británicos, se ha dado a través de las fotografías que tienen a la vista en sus residencias.

Como cada año, cuando la Reina Isabel utiliza las fotografías que están en su escritorio durante su felicitación de Navidad para establecer algún mensaje sin necesidad de decirlo de forma textual, el Príncipe Carlos ha hecho lo propio. Durante un evento que la Duquesa de Cornwall llevó a cabo en honor al Día Internacional de la Mujer en su residencia oficial, Clarence House, se pudo ver en uno de los escritorios que la pareja tiene en un lugar principal en su casa las fotografías de Harry, cuando era más joven, y una muy especial de Meghan.

La fotografía que capturó las miradas fue en la que se ve al Príncipe caminando con su nuera camino al altar, recordando cómo fue que Meghan pidió a Carlos que la entregara el día de su boda, después de que su propio padre no realizara el viaje a Reino Unido por cuestiones de salud y el desencuentro que habían tenido y que hasta la fecha no se ha resulto.

La posición de las fotografías parece no haber sido una casualidad, mostrando la disposición del Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall de recuperar la relación con los Sussex, quienes no han regresado al completo a Reino Unido desde hace dos años. Fuera de un par de visitas del Príncipe Harry -apareciendo con su padre, únicamente durante el funeral del Duque de Edimburgo- los Duques de Sussex no han vuelto la mirada a casa, y se duda que puedan regresar de viaje hasta que no se solucione la petición de seguridad que ha hecho Harry.

El Príncipe Harry ‘no se siente seguro’ en Reino Unido, según sus abogados

La única visita de la familia

La ausencia de una visita por parte de Harry y Meghan con sus hijos significaría que el Príncipe Carlos no ha podido conocer a su nieta Lilibet, quien nació el verano pasado. Todo apunta a que la única dentro de la familia que ha podido visitar a los Sussex en California desde su mudanza ha sido la Princesa Eugenia, quien apareció con el Príncipe Harry en los palcos del Super Bowl. Eugenia y su esposo, Jack Brooksbank, fueron vistos días después en una animada cena con Meghan y Harry en un restaurante en California.

La estrecha relación entre Harry y Eugenia parece haber sobrevivido la distancia. Según se sabe, desde que eran muy jóvenes, los primos formaron un vínculo de amistad que ha sobrepasado incluso algunas dificultades. De acuerdo con Finding Freedom, Eugenia no tomó a bien que Meghan anunciara a la familia su embarazo el día de su boda. Pero todo apunta a que esto ha quedado atrás y los primos siguen tan cercanos como en sus épocas de juventud cuando la Princesa era íntima amiga de las novias del Príncipe, y sus salidas de fiesta eran bien conocidas por los socialités de Londres.

