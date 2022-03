El Príncipe William y su salida a una fiesta con la Princesa Charlotte

Son contadas las veces en las que se puede ver a los hijos del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, probabilidades que se han reducido significativamente desde que comenzó la pandemia. Las tradicionales apariciones en el Trooping the Colour y eventos de este tipo quedaron en el olvido y la última vez en la que se pudo ver lo mucho que han crecido los chicos Cambridge ha sido en la postal navideña que se capturó durante unas vacaciones de la familia en Jordania. En aquel entonces, sorprendía lo mucho que los tres hermanitos han crecido desde su última aparición juntos. Al que sí se ha podido ver recientemente es al Príncipe George, quien muy formalito acompañó a sus padres al primer partido de rugby en el que vieron enfrentada su rivalidad como patrones de sus respectivas ligas en este deporte. Pero ahora corren también por la web imágenes de la Princesa Charlotte acompañada por su padre en un evento personal.

Tal como es sabido, los Cambridge son sumamente cuidadosos con la privacidad de sus hijos y las veces en las que se puede ver un poco de ellos es siempre a través de imágenes o apariciones oficiales, pero este fin de semana han corrido en las redes sociales fotografías captadas de la Princesa llegando a una fiesta de una de sus amigas. El video se pudo tomar debido a que el festejo se realizó en un restaurante público, en donde las amiguitas del colegio de Charlotte se dieron cita. Al parecer, se trata de un restaurante italiano en la capital británica, y el Príncipe William fue el encargado de ir a dejar a su hija a la fiesta.

En los instantes que parecen captados de una cámara de seguridad se puede ver a Charlotte, entusiasmada por llegar a la fiesta pasando de largo frente a los adultos, mientras el Príncipe se da el tiempo de saludar a los empleados que estaban reunidos en la entrada.

Los Duques y las anécdotas de sus niños

A pesar de que no se ha podido ver mucho, sobre todo a los dos hijos menores de los Cambridge, en las apariciones de los Duques se ha ido pudiendo saber más de ellos gracias a las anécdotas que han compartido. Y es que es bien sabido que los Cambridge son padres completamente entregados a su labor por lo que no es raro que cuenten una que otra gracia que sus niños han hecho en los últimos meses. Recientemente, durante su visita a Gales, la Duquesa de Cambridge compartió que están tratando de enseñarles a sus hijos la vida rural y que George era el encargado en vacaciones de mover el alimento de sus animales de granja de un lugar a otro.

Otro simpático relato que han dado en las últimas fechas William y Kate es que cada vez que van a salir a una visita oficial, enseñan a los niños a través de un mapa a dónde se dirigen, manteniéndolos enterados de sus actividades. Y es que no es raro que George, Charlotte y Louis se pongan celosos con las divertidas agendas que sus padres tienen en algunas de sus visitas. No por nada hace un par de semanas el Príncipe George acompañó a sus padres al rugby, mostrando que no solamente el soccer es el deporte de sus amores. Ahora faltará ver si se logra llevar a cabo el especial Trooping the Colour que estará enmarcado en las festividades del Jubileo de Platino de la Reina para poder tener un vistazo de los chicos.

