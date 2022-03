El piropo de William a Kate que se ha vuelto viral Aunque suelen ser muy formales en público, el Príncipe no dudó en hacer un guiño a su esposa

Dejando brillar sola a la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, el Príncipe William ha dado pie a que su esposa tenga cada vez más apariciones en solitario, en donde ha mostrado todo tipo de facetas de su personalidad. Pero esto no significa que de vez en cuando no hagan apariciones en conjunto, incluso acompañados del pequeño George, como lo hicieron durante el primer encuentro de rugby en el que se enfrentaron como patrones de sus respectivas ligas de este deporte. En el marco del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, se sabe que los Cambridge tendrán la agenda llena y uno de sus primeros compromisos se dio en una visita a Gales. Y mientras guardaron la formalidad que tanto los caracteriza cuando se trata de visitas oficiales, en una que otra ocasión se dejaron llevar por el momento y mostraron espontáneas expresiones de cariño. Desde aquel cariñoso gesto de Kate con su marido mientras se encontraban con un grupo de mamás y sus bebés -aparentemente, intentando convencerlo de ir por el cuarto bebé que ella tanto quiere-, hasta un comentario de William que no pasó desapercibido.

Mientras se encontraban con el público a las afueras de uno de los lugares que visitaron aquel día, uno de los presentes documentó cuando William decía a la gente reunida: “(Kate) tiene las manos más frías. Dicen que ‘manos frías, corazón cálido’”. Lo que para él, seguramente solo fue un comentario sobre su mujer, se ha convertido en toda una sensación en redes sociales, en las que se ha alabado la relación que los Cambridge tienen a casi 11 años de su matrimonio. Aunque suelen ser muy discretos cuando están en público, las miradas cómplices, sonrisas divertidas y los comentarios sagaces no faltan en sus apariciones en conjunto.

Este no fue el único vistazo de la personalidad de William que se pudo ver en esta aparición. Al tratarse del primer encuentro directo con el público tras la pandemia, los Cambridge se dejaron llevar por el cariño de la gente. Las imágenes mostraron a un curioso Príncipe encantado platicando con un formal pequeñito que le llevó una caja de panquecitos, mientras que su llegada a un puesto de quesos en el mercado local también fue reportada por la prensa. Si en el video se le veía emocionado de llegar a este local, los presentes reportaron que hasta contó cuál era su queso favorito y se mostró sorprendido de que tuvieran ahí una variedad tan particular como la que le gusta. Aunque la trabajadora del puesto olvidó el protocolo y llamó a William y Kate por sus primeros nombres, ellos no tuvieron ningún problema con esto y disfrutaron mucho su visita.

Una visita de novios

Como suele suceder en este tipo de visitas rápidas, William y Kate hacen su aparición sin sus tres hijos, quienes tienen que cumplir con sus obligaciones escolares. Según contaron los Cambridge, antes de salir de casa para una visita como ésta, suelen enseñarles a los niños a dónde irán con ayuda de un mapa. Eso sí, no faltan los reclamos de vuelta a casa cuando George, Charlotte y Louis se enteran de las divertidas actividades que realizaron sus padres. En esta ocasión, durante su visita a una granja de cabras, los Cambridge compartieron que están tratando de adentrar a sus hijos en la vida rural. Al parecer, este tipo de actividades las llevan a cabo en su residencia de Anmer Hall en Norfolk, en donde pasar tanto tiempo como les es posible.

