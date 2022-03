La develación de un retrato nunca antes visto de la Princesa Diana

Las décadas de los 80s y 90s no parecen tan lejanas, pero eran significativamente diferentes a lo que vivimos en la actualidad. El tomar una fotografía no era algo tan sencillo como se da hoy gracias a los celulares y las cámaras digitales, por lo que de algunos personajes hay apenas un puñado de imágenes documentadas a lo largo de su vida. La Princesa Diana era, sin duda, una de las mujeres más fotografiadas de su época, y aún así, pareciera que conocemos todas las imágenes que hay de ella. Sus looks y apariciones públicas quedaron documentadas en una serie de imágenes que se han publicado y republicado desde su primera aparición. Pero todavía hay algunas sorpresas cuando de ella se trata, como ha sucedido esta mañana cuando en el Palacio de Kensington se ha develado un retrato nunca antes visto de Diana de Gales.

La Historic Royal Palaces -organización encargada del manejo de los palacios y residencias reales en Gran Bretaña con miras al público- anunció a través de su cuenta de Twitter: “Esta imagen nunca antes vista de Diana, Princesa de Gales, de 1988 estará expuesta en nuestra exhibición Royal Lens en el Palacio de Kensington que abrirá el 4 de marzo”. Junto al mensaje se puede ver el retrato tomado por David Bailey, en él se ve a una joven Diana de perfil en un vestido one shoulder -uno de sus estilos favoritos-, con la melena todavía un poco más larga de lo que la llevó en sus últimos años, y llevando unos aretes largos en forma de gotas.

David Bailey, el hombre detrás de la lente en este retrato, es un popular fotógrafo británico, que está detrás de algunas imágenes especialmente famosas dentro de la cultura pop. John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger, Kate Moss, posaron para él, tal como Andy Warhol en aquel retrato que es tan conocido del artista. Quien no ha faltado entre estas imágenes es la Reina Isabel, quien hace algunos años posó para Bailey.

Por qué nunca se había visto esta imagen

La fotografía fue comisionada en 1988 por la National Portrait Gallery y es parte de una larga secuencia, pero el retrato en cuestión nunca había sido visto en público porque Bailey lo mantuvo en su archivo personal. Curiosamente, fue la Princesa Diana quien eligió a Bailey para este posado, siendo la segunda persona dentro de la Familia Real en trabajar con él, el primero -en 1965- fue Lord Snowdon, esposo de la Princesa Margaret, quien también era fotógrafo.

Ahora, el retrato de Diana se podrá ver en la exposición Life Through a Royal Lens en el Palacio de Kensington, en la que se explora a la Familia Real a través de la fotografía, recopilando algunas de las imágenes más icónicas que se han tomado de los Windsor. Desde aquellas imágenes de la Reina Victoria y el Príncipe Alberto de hace más de 2000 años, hasta los posados familiares que guardan en privado. La HRP explica también que se podrán ver algunas imágenes tomadas por los miembros de la familia, pues ha de recordarse que la Reina Isabel y la Duquesa de Cambridge son apasionadas de la fotografía y no es nada raro verlas detrás de la cámara. La exposición busca mostrar la íntima relación que los royals han formado con el público a través de las cámaras.

