El Príncipe Harry se enfrasca en una nueva batalla legal contra el mismo tabloide que Meghan

La larga batalla legal que Meghan Markle emprendió contra Associated Newspapers y sus publicaciones Mail Online y Mail On Sunday dejó al descubierto varios detalles incómodos, a pesar de haberle dado el triunfo a la Duquesa. A pesar de que el grupo editorial busco apelar la decisión de la corte e ir a juicio ante el caso por la publicación de la carta que Meghan envió a su padre después de la boda real, las autoridades fallaron en favor de Meghan. Si ese proceso pareció uno largo y complejo, ahora es el Príncipe Harry quien ha decidido emprender acciones legales contra el mismo grupo. Esta vez, la denuncia es en contra del Daily Mail y según se ha revelado se trata de un caso por difamación, aunque no se especificó la situación a la que se hace referencia -lo que no ha evitado que surjan algunas sospechas, que han sido confirmadas con los documentos de la corte-.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El nuevo desencuentro de Meghan, ahora contra la BBC

Ni te imaginas cuánto recibirá Meghan por su triunfo en su batalla contra los tabloides

“Puedo confirmar que el Duque ha levantado una denuncia contra Associated Newspapers Limited”, informó a través de un comunicado uno de los voceros de la pareja. Según los documentos de la corte, el Duque de Sussex levantó la denuncia en relación a un artículo publicado en el Mail On Sunday el domingo 20 de febrero que hacía referencia al caso que el Príncipe lleva en Reino Unido para que se le permita contratar seguridad pública en caso de visitar su país. El título del artículo que está provocando esta nueva demanda es: “Revelado: Cómo Harry intentó mantener su batalla legal sobre sus guardaespaldas en secreto”. Aunque en un inicio no se sabía específicamente que artículo había provocado esta nueva querella, fue la fecha del mismo la que hizo sospechar sobre el tema, y las especulaciones han sido confirmadas.

Según dio a conocer el equipo legal del Príncipe hace algunas semanas, se encuentra en la búsqueda de que se reconsidere la posibilidad de que contrate seguridad pública en sus visitas a Reino Unido. Se ha llevado ya acabo la primera audiencia sobre este caso, y en su declaración, el equipo legal del Duque estableció que no se siente cómodo de viajar a Reino Unido con sus hijos por cuestiones de seguridad. A pesar de esto, la oficina gubernamental encargada de este tipo de casos dejó claro que desde su partida de Reino Unido se había decidido que la protección pública que se le otorgaría sería determinada caso por caso según las necesidades que representara cada viaje.

VER GALERÍA

La evidencia del caso de Meghan que apuntaría a que colaboró con Finding Freedom

El equipo legal de la pareja ha dado a conocer que están dispuestos a pagar por esta seguridad de su propio bolsillo, aspecto que la organización gubernamental calificó de irrelevante. De momento, este tema se encuentra bajo análisis, pues podría sentar precedente para cualquier persona con este tipo de recursos pudiera contratar seguridad pública de forma privada. Según han explicado los abogados de Harry, su equipo de seguridad de Estados Unidos no cuenta con los elementos de la policía para cuidarlos de forma efectiva en Reino Unido.

Una batalla contra los tabloides

Esta querella se suma a los conflictos legales que la pareja ha tenido con diversas publicaciones a lo largo de su relación. Actualmente, el Príncipe Harry se encuentra en otra batalla contra News Group Newspapers -que publica The Sun- y Mirror Group Newspapers -ahora llamado Reach plc, que publica The Mirror-, sobre un supuesto hackeo de su teléfono y una supuesta ilegal recaudación de información.

VER GALERÍA