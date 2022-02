Entre carcajadas, Kate Middleton no resistió a aventarse de una resbaladilla

La visita en solitario que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, está haciendo a Dinamarca tiene un propósito muy específico, conocer más de cómo es que en el país nórdico se trabaja con los más pequeños como parte de su labor con la Royal Foundation Centre for Early Childhood, una causa muy cercana al corazón de la esposa del Príncipe William. Pero esto no significa que no haya algunos momentos de diversión reservados. Si esta mañana, Kate llegaba a la capital danesa con un poco de retraso y comenzaba en punto su visita a la Universidad de Copenhague, su segunda parada le tenía reservado un momento muy simpático. La visita a la LEGO Foundation PlayLab mostraba el lado más colorido y mágico de la labor con niños pequeños y su aprendizaje, y por supuesto, los juegos no podían faltar. Si los bloques de LEGO estaban presentes, la resbaladilla que iba de un piso a otro también, y con ella la invitación para Kate de lanzarse. A pesar de que para este día eligió un look muy smart y específico para las juntas de trabajo, la Duquesa no dudó ni un segundo al aventarse con todo y los tacones por delante. Es bien sabido que Kate no dice que no a un reto y si hace unos días la veíamos por los aires en un entrenamiento de rugby, esta mañana se deshacía en carcajadas al bajar por la resbaladilla que la convirtió en una verdadera niña. No te pierdas este simpático momento y hazle click al video.

