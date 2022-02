La agenda no descansa, la Reina sigue trabajando en aislamiento mientras se recupera de covid

Desde hace unos días se sabía de algunos contagios en la Familia Real británica, primero con el positivo del Príncipe Carlos y después el de su esposa, la Duquesa de Cornwall. Ante el primer caso, el del segundo en la línea de sucesión, se habló de preocupación por que la Reina Isabel pudiera haberse contagiado al haberse encontrado con él poco tiempo antes de su prueba positiva, pero pasaron los días y parecía que el riesgo se había esquivado. Desgraciadamente, ahora se ha dado el contagio de la monarca de 95 años, pero a pesar de esto, la agenda parece no aflojar en Palacio. Desde su aislamiento en el Castillo de Windsor, Isabel II se ha mantenido activa y se cree que seguirá cumpliendo con todas sus obligaciones a distancia. Mientras esto pasa, se ha reportado que varios miembros del equipo de Windsor han dado positivo en los últimos días.

Solamente unas horas después de que se diera a conocer el contagio de la Reina, se emitía un comunicado en su nombre felicitando a los representantes británicos en las olimpiadas de invierno celebradas en Beijing. Esto marcaría la pauta para dejar claro que, al tratarse de un caso muy leve pues según se reporta ha recibido su tercera dosis de la vacuna, la Reina se encuentra suficientemente fuerte para poder continuar con algunos aspectos de su agenda. Según reportan los medios británicos, entre las labores ligeras con las que puede seguir cumpliendo se encuentra su tradicional llamada con el primer ministro, así como algunas audiencias virtuales -que se han vuelto la norma en estos tiempos-. Se cree que el único evento que se cancelará era una reunión que tenía en persona programada para los próximos días.

Afortunadamente, parece que el ánimo de la Reina es muy positivo, pues además de su deseo de mantener su agenda, se sabe que ayer apoyó desde su televisión a su caballo Newbury, que se coronó en una competencia ecuestre, algo que llena de alegría a la monarca. Según dio a conocer el comunicado del Palacio, solamente tiene síntomas leves que asemejan a los de un resfriado, aunque debido a su edad, se mantendrá bajo observación médica como mera precaución, además de que seguirá con las indicaciones generales de un contagio de este tipo.

Quién cuida de la Reina en su aislamiento

La monarca cuenta con un servicial equipo que incluso se mantuvo en lo que se denominó ‘burbuja’ durante los peores meses de aislamiento de la pandemia para mantener protegida a Isabel II en todo momento. Además de su equipo de fijo, la monarca cuenta con su doctor de cabecera, el Professor Sir Huw Thomas, quien trabaja con ella desde el 2014 como Head of the Medical Household and Physician de la Reina. En los últimos meses se ha sabido de su equipo médico tras la recomendación que se le hizo de descansar algunas semanas tras un paso por el hospital para un chequeo. Aunque dado a su avanzada edad, la monarca incluso ha bromeado hace unos días diciendo que no se podía mover, es bien sabido que goza de una buena salud, tal como lo hizo su madre en su momento.

Según reporta People, se tiene entendido que varios miembros del equipo de la monarca han dado positivo en los últimos días, por lo que no sería extraño que todos se encuentren en aislamiento dentro del castillo. En los últimos años, el Príncipe Carlos ha dado positivo en dos ocasiones diferentes, mientras que el Príncipe William tuvo covid al principio de la pandemia.

