El Príncipe Harry ‘no se siente seguro’ en Reino Unido, según sus abogados

Hace algunas semanas se dio a conocer que el Príncipe Harry emprendería acción legal para que el gobierno británico reconsidere el permitirle contratar seguridad pública cuando visite Reino Unido, y esta mañana se ha llevado a cabo la primera audiencia de su caso. Tal como es conocido, al momento de haber renunciado a su posición como miembro senior de la Familia Real británica dejó de recibir protección pagada por los contribuyentes, algo sobre lo que se quejó durante su entrevista con Oprah. Hace algunas semanas, cuando se dio a conocer que buscaría conseguirla por la vía legal, se ofreció a pagarla de su propia bolsa y explicó que no se sentía seguro de volver a Reino Unido con su familia si no contaba con esta protección, algo que se ha recalcado en la primera audiencia en la que sus abogados dejaron clara la importancia que tiene para él esta situación.

Durante esta primera audiencia, su representante legal, QC Shaheed Fatima, dijo: “Esta denuncia es acerca del hecho de que el Duque no se siente seguro cuando está en Reino Unido dado a los preparativos de seguridad que le aplicaron en junio del 2021 y que continuarán aplicando si decide regresar. No se necesita decir que él quiere volver para ver a su familia y amigos, y para continuar su apoyo a las caridades que son tan cercanas a su corazón. Sobre todas las cosas éste es y siempre será su hogar”.

Por su parte, el representante de la Home Office, el QC Robert Palmer se refirió a la oferta del Duque de los Sussex de pagar por la seguridad. En su testimonio escrito, estableció: “La seguridad de protección personal por la policía no está disponible en una base financiada de forma privada, y Ravec no toma decisiones sobre la distribución de esa seguridad de acuerdo con ninguna contribución financiera que se pudiera buscar u obtener para pagarla”, refiriéndose al Royal and VIP Executive Committee, además de dejar claro que la oferta de los Sussex de pagar por esta seguridad no es relevante.

Explicó que ante la partida de Harry se le otorgó un estatus excepcional, en el que se le considera para una protección personal ‘con los arreglos precisos dependiendo de la razón de su presencia en el Reino Unido y en referencia a las funciones que llevará a cabo cuando está presente”, lo que significa que la seguridad que se le implemente será de acuerdo con el motivo de su visita al país y según las apariciones que tenga en ese momento. “Un acercamiento caso por caso, racional y apropiadamente, permite al Ravec el implementar un acercamiento responsivo para reflejar las circunstancias que apliquen”, explicó.

El representante legal de la Home Office dejó claro que el Duque no ha mostrado ‘la medida necesaria de respeto’ en esta situación y que la organización gubernamental buscará que se les reembolse los costos que este proceso ha representado para ellos, pues sus fondos vienen de los contribuyentes. Es sabido que algunas partes de este juicio se mantendrán en privado, y estás se incluyeron en la petición de reembolso.

A qué se refiere Harry durante su visita de junio

A principios de julio del año pasado, el Príncipe Harry apareció en Reino Unido para hacer la develación de la estatua en memoria de la Princesa Diana junto al Príncipe William. Un día antes, a finales de junio, tuvo una aparición con una de sus fundaciones que apoya a niños con enfermedades graves y se sospecha que fue a su salida de esta visita que su automóvil fue seguido por paparazzis. Siendo este incidente al que han hecho referencia en la audiencia. Según dieron a conocer sus representantes legales hace unas semanas, los Sussex consideran que su equipo de seguridad de Estados Unidos no cuenta con los recursos necesarios para protegerlos en Reino Unido. Desde su partida final en marzo del 2020, únicamente Harry ha regresado a su país en un par de ocasiones.

