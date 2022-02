La Princesa Eugenia celebra el primer cumpleaños de su hijo August

Fue el 9 de febrero del 2021 cuando se daba a conocer que la Princesa Eugenia se había convertido en madre. El pequeño August llegaba al mundo en el Portland Hospital del Londres, el mismo lugar en donde había nacido no solamente su primo Archie Sussex, sino también la misma Eugenia en marzo de 1990. Desde el momento del anuncio, la Princesa y su marido, Jack Brooksbank, se han mostrado completamente encantados con su llegada a la paternidad, aunque éste no ha sido un año fácil para ellos. El bebé lleva como segundo nombre Philip, en honor al abuelo de la Princesa, que fallecería solamente unas semanas después de este nacimiento, marcando uno de los episodios más difíciles para los Windsor. Esto, sumado a la polémica en la que se ha visto envuelto el Príncipe Andrés y el fallecimiento del padre de Jack, han hecho de estos doce meses unos muy complicados para la pareja que ha preferido ver el lado positivo de la vida al lado de su primogénito.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Así es el lujoso hospital donde la Princesa Eugenia y Meghan Markle han dado a luz

La Princesa Eugenia comparte nuevas fotos de su bebé August por una especial razón

A pesar de que en esta ocasión, Eugenia no ha hecho como en veces anteriores, al no publicar nada en su cuenta de Instagram, ha sido a través de este medio que más se ha podido saber del pequeño en el último año. Sus padres, en una completa cruzada por su privacidad, no han compartido ninguna imagen en la que se vea explícitamente el rostro de August, desde aquella imagen que tomaron poco después del nacimiento en su primer retrato como familia de 3. Eso sí, por este medio se han conocido algunas de las aventuras del pequeño como su visita a una exposición de obras de arte en forma de elefante en Green Park o el adorable disfraz que utilizó en Halloween. También, gracias a la mirada curiosa de los paparazzis, se ha sabido que pasó el principio de este año en Suiza, en el viaje de esquí de las Princesas con sus respectivas familias y su madre.

Otro de los detalles que dio mucho de qué hablar en sus primeros doce meses de vida fue el bautizo que August protagonizó en noviembre pasado, en una celebración compartida con su primo, Lucas Tindall -hijo de Zara Tindall-, quien comparte con él también el nombre de su bisabuelo. Mucho se habló sobre el uso del tradicional ropón que los Windsor han llevado desde épocas de la Reina Victoria, y una imagen compartida por su madre del momento confirmó que sí, en efecto, August llevó el mismo ropón con el que todos sus primos han sido bautizados. De hecho, aquella fotografía ha sido la mayor pista de lo mucho que ha crecido el pequeño quien era admirado por su madre en el instante que capturó.

VER GALERÍA

La Princesa Eugenia y Jack Brooksbank han dejado el hospital con su bebé

El anuncio del nacimiento

Si bien, el Palacio compartió las buenas nuevas, Eugenia quiso hacer un anuncio muy personal sobre la llegada de su primogénito. De primer momento, la Princesa publicó una imagen de la manita del bebé con una serie de emojis de corazones azules. Fue días después que, a través de su cuenta de Instagram y con una imagen de la familia, Eugenia escribió un mensaje más extenso para dar a conocer el nombre del bebé: “Queríamos presentarles a August Philip Hawke Brooksbank. Gracias por sus muchos maravillosos mensajes. Nuestros corazones están llenos de amor por este pequeño humano, las palabras no pueden expresarlo. Estamos emocionados de poder compartir estas fotos con ustedes”.

De forma oficial, el comunicado del nacimiento: “Su Alteza Real, la Princesa Eugenia, ha dado a luz seguramente a un niño hoy 9 de febrero del 2021 a las 08:55 horas en el Portland Hospital. Jack Brooksbank estuvo presente”, se lee en el comunicado en el que se da a conocer la buena nueva, “La Reina, el Duque de Edimburgo, el Duque de York, Sarah Duquesa de York, y la señora y el señor George Brooksbank han sido informados y están encantados con la noticia”.

VER GALERÍA