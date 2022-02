Inspírate en el smart look de Kate La combinación de la Duquesa de Cambridge es ideal para un día de trabajo casual

La agenda de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, parece más activa que nunca. En lo últimos días se le ha visto en todas sus facetas, desde su versión más sport para su nombramiento como la nueva patrona de la Rugby Football Union y de la Rugby Football League, después apareció muy girly en una cita con el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall, mientras que el fin de semana se le vio casual y cálida con un suéter de lana y jeans para una lectura de cuentos para niños. Si cada uno de estos looks ha puesto en la mira diferentes facetas de su codiciado clóset, la realidad es que Kate también es una experta del smart look. A pesar de tener lo que se ha conocido como su uniforme de trabajo, con pantalones de vestir, suéter y abrigo, este look tiene una versión diferente cuando apuesta por un blazer, como lo ha hecho esta mañana.

La Duquesa visitó PACT (Parents and Communities Together), un proyecto en el que la comunidad de Southwark trabaja para ayudar a los padres y sus familias a trabajar en el bienestar y mejorar la salud mental y el desarrollo de los más pequeños, una causa muy cercana al corazón de Kate. Además de conocer a voluntarios y madres participantes del proyecto, Kate tuvo la oportunidad de participar en un taller de cocina, en el que también pudo convivir con los niños que le arrancaron más de una sonrisa con sus ocurrencias. Al tratarse de un día cargado de actividad, Kate eligió un look cómodo que le permitiera arremangarse el saco y poner manos a la obra para poder participar en todo lo que se tenía programado para ella.

El look de Kate

Como suele hacer cuando se trata de un día de trabajo, Kate recurrió a un bloque de color, contrastándolo con su blazer. Los pantalones que eligió para esta ocasión fueron de la marca británica LK Bennett. El modelo Wren en negro tiene un precio de 125 libras esterlinas (alrededor de $3,500 pesos mexicanos) y la Duquesa lo llevó con un sencillo suéter en el mismo color. En contraste, lució un saco muy parecido a su conocido blazer modelo Glen de la firma Smythe, que estrenó en octubre del 2018 y que le hemos visto en otras tres ocasiones. A diferencia del que ya le conocíamos, este no tiene el cuello ni la botonadura en negro, sino en gris a juego con el estampado príncipe de gales. Aunque ya no se encuentra la venta, su precio era de 795 dólares (algo así como $16,407 pesos mexicanos). El secreto para que esta combinación sea todo un éxito es que la silueta del blazer se encuentre completamente estilizada al cuerpo, de esta manera, se da un toque de estilo al look.

Sin complicarse mucho, la Duquesa llevó sus zapatos de tacón cuadrado en negro de Gianvito Rossi con cinturón a juego y como ha hecho desde hace algún tiempo, no llevó bolso para poder tener las manos libres. Como complementos, lució sus aretes de perlas de Annoushka con arracadas de oro de Kiki McDonough, además de un dije en azul de Astley Clarke de 160 libras esterlinas (aproximadamente $4,473 pesos mexicanos) -que le habíamos visto apenas la semana pasada en su nombramiento en el mundo del rugby-. El toque final fue su infaltable reloj de Cartier modelo Ballon Bleu que la ha acompañado a lo largo de los años.

