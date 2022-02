Como pocas veces, el Príncipe Harry habló sobre sus hijos

En las últimas semanas, el Príncipe Harry y Meghan Markle han acaparado los titulares por distintas cuestiones, como su colaboración con Spotify y Netflix, pero no habían aparecido en público desde aquella postal navideña con la que presentaron a su hija menor en las vísperas de Navidad. A un poco más de un mes de esto, el Príncipe Harry ha reaparecido a través de una conferencia virtual para BetterUp, iniciativa en la que tiene una posición de Chief Impact Officer. En la plática que Harry dio desde su residencia en Montecito, California, en un ambiente hogareño y relajado, el Príncipe conversó con Serena Williams, gran amiga de Meghan Markle, y quien asistió a la boda real en el 2018; además del CEO de la organización, Alexi Robichaux. Aunque el tema de la plática iba sobre el manejo del tiempo personal en el ambiente laboral, como pocas veces el Príncipe conversó un poco sobre sus dos hijos, sobre quienes suele ser especialmente reservado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La exigencia de Harry para visitar el Reino Unido revelada por su equipo legal

El reclutamiento para trabajar con Harry y Meghan que está haciendo olas

El comentario sobre Archie y Lilibet se dio en el contexto de su rutina diaria para mejorar su salud mental, al enfatizar la importancia de darte un tiempo para ti mismo. “Incluso si solamente tienes 15 para un momento en blanco, yo ahora tomo una hora o 45 minutos por la mañana cuando estoy como, ‘Okay, uno de los niños se ha ido a la escuela, el otro está tomando una siesta’. Hay un descanso en nuestro programa”, explicó en un momento en el que reveló por primera vez que su primogénito, de dos años, ha comenzado a ir al colegio en California. ¿Qué hace el Príncipe en este tiempo libre del que habló?: “Ya sea ejercitarme, sacar al perro a caminar, salir a la naturaleza o meditar, tal vez”, respondió.

Como ha hecho desde hace un tiempo, sobre todo tras su partida del Reino Unido, el Príncipe volvió a enfatizar en la importancia una causa muy cercana a su corazón. “La salud mental es el pináculo, es a lo que aspiras y el camino hacia eso puede ser muy accidentado. Se le llama un trabajo interno por una razón y pienso que eso inmediatamente puede desalentar a algunas personas, como ‘¿Más trabajo?’. Sí pero el trabajo externo se vuelve mucho más fácil cuando entiendes el trabajo interno y todo comienza a acomodarse”, explicó.

VER GALERÍA

En su postal navideña, Harry y Meghan por fin presentan a Lilibet

En una faceta mucho más reflexiva de la acostumbrada, el Príncipe siguió explicando a los presentes sobre su postura ante lo que sucede con los años. “La vida es aprendizaje, ¿correcto? Si estás en tus 20s, tus 30s, tus 40s e incluso tus 50s, y piensas que ya lo sabes todo, las cosas malas comienzan a pasar. Pero cuando pasan cosas malas pienso, ‘Hay una lección aquí, me está educando el universo, hay algo aquí para que aprenda. La próxima vez que pase voy a ser más resiliente y voy a ver una manera de alcanzar mi meta”, expresó el Príncipe. “Desde la perspectiva del empleador, no puedes esperar que tu gente haga todo el trabajo solos cuando no estás dándoles el tiempo de hacerlo”, dijo sobre el mundo laboral.

Harry y Serena, la amistad de la que no sabíamos

Si es conocido que Meghan y Serena formaron una amistad después de haber aparecido juntas en un evento público hace años, poco se sabía de la relación entre el Príncipe y la tenista. Después de que se viera a Serena asistiendo a la boda real y después, organizando el baby shower de Meghan en Nueva York, parece que la amistad entre Harry y la campeona del tenis se hizo más estrecha. Durante la conferencia, Williams contó: “Sé que bromeo mucho, pero de hecho, Harry es uno de mis coaches cada vez que lo veo. Siempre está resolviendo todos mis problemas en la vida. Así que, se los tengo que decir su coach en BetterUp me ha ayudado a mí, así que gracias. Siempre soy como, ‘Necesito que me resuelvas más problemas, ¿cuándo vienes?’ Porque siempre como que lo resuelves para mí”.

VER GALERÍA