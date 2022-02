Ante los rumores de la posibilidad de un regreso, ¿cómo se despidió Meghan Markle de su blog?

Antes de convertirse en la Duquesa de Sussex, Meghan Markle balanceaba su carrera como actriz con un blog de estilo de vida en el que volcaba todas sus vivencias. Pero tal como hizo con su participación en Suits y con su cuenta de Instagram, al darse a conocer su compromiso con el Príncipe Harry se despidió de todo para dar comienzo a una nueva vida. De eso han pasado años y las circunstancias han cambiado, los Duques de Sussex ya no tienen sus posiciones oficiales en la Familia Real británica, lo que les ha abierto una gama de oportunidades que antes parecían improbables. Para muestra, los proyectos que la pareja tiene con Netflix y Spotify, además de las diferentes actividades que pretenden emprender a través de su organización Archewell. Pero en medio de las muchas especulaciones que se dan alrededor de los Sussex, ha surgido el rumor de la posibilidad del regreso del blog de Meghan que era conocido como The Tig.

Este rumor surgió después de que el Daily Mail diera a conocer hace algunos días que desde julio pasado hay un proceso en Estados Unidos para reactivar el registro de la marca The Tig. Aunque esto bien podría ser parte de los muchos registros que la pareja ha hecho desde que se supo que dejaban Reino Unido, para otros ha dado la esperanza de que la Duquesa pudiera retomar aquel proyecto. El registro, según el tabloide británico, está hecho a través de la compañía Frim Fram Inc, que está relacionada con Andrew Meyer, del equipo de la Duquesa desde antes de conocer a Harry. Ésta no es la primera vez en la que hay un registro de este tipo, pues en el 2019 se hizo un proceso similar que vencía el año pasado, en aquel momento, un vocero explicó: “La marca vigente es para prevenir anuncios falsos, para evitar que otros se hagan pasar por la Duquesa o que están afiliados a ella”.

En medio de esta situación que parece quedar en un mero deseo de sus seguidores, desde el baúl de los recuerdos ha resurgido aquel mensaje que Meghan firmaba de puño y letra para despedirse de The Tig, el cual todavía se encuentra desplegado en el sitio web, del que desaparecieron todos los otros contenidos al acabar con el proyecto. “A todos mis amigos Tig, Después de casi tres hermosos años en esta aventura con ustedes, es momento de decir adiós a The Tig. Lo que empezó como un proyecto apasionado (mi pequeño motor que pudo) evolucionó en una increíble comunidad de inspiración, apoyo, diversión y frivolidad. Ustedes han hecho mis días más brillantes y llenaron esta experiencia con mucha alegría. Sigan encontrando esos momentos Tig para descubrir, sigan riendo y tomando riesgos, y sigan siendo ‘el cambio que desearían ver en el mundo’. Sobre todas las cosas, no olviden su valor, como les he dicho una y otra vez; tú mi dulce amigo, eres suficiente. Gracias por todo”, firmaba Meghan.

Aunque su cuenta de Instagram desapareció por completo, en esta única página que se puede ver de The Tig hasta el día de hoy se recopilan algunas imágenes de aquella época de la vida de Meghan en un collage que mantiene vivo el espíritu del blog.

Meghan Markle se despide con nostalgia de su blog The Tig

Pero, ¿qué es The Tig?

Se trata del blog que Meghan abrió en el 2014 -cuando estas plataformas se encontraban en su apogeo-, en el que reflejaba situaciones de estilo de vida, desde viajes, visitas a restaurantes y su labor filantrópica. El nombre, The Tig, viene de su vino favorito Tignanello. Escribiendo sobre esto en la plataforma explicó que todo comenzó con el primer sorbo que le dio a la bebida italiana: “Fue un momento de ah-ha por completo. Para mí, se volvió un momento Tig, el momento de entenderlo”.

