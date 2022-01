El sutil animal print del vestido de Kate que es ideal para esta temporada

El que la Duquesa de Cambridge haya encontrado una combinación fácil de llevar para algunos de sus compromisos, esto no significa que de vez en vez no nos tenga reservada alguna sorpresa cuando de su armario se trata. Si en su última aparición hace unos días encantaba con un total camel look, esta mañana ha vuelto a acaparar todas las miradas, pero en vez de apostar por un elegante bloque de color en tonos neutros, se ha dejado llevar por los estampados. Esta mañana, Kate Middleton visitó las oficinas de la organización de salud mental Shout, en Notting Hill, Londres. Ahí tuvo la oportunidad de platicar con voluntarios, donadores y trabajadores de la organización que se dedica a ofrecer a ayuda a aquellos que la necesitan.

El look que eligió Kate para esta aparición ha sido uno ideal para esta temporada invernal. Se trató de un chic shirt dress con un estampado de animal print en tonos de verdes profundos y negro, con un sofisticado juego de transparencias. Dando un toque especial, además de llevar los puños marcados, el diseño cuenta con un cuello de moño, un estilo que se ha visto en Kate en varias ocasiones. El modelo Crosby de la firma Derek Lam se ha agotado ya -como suele pasar con las piezas que luce la Duquesa-, pero tenía un precio original de 355 libras esterlinas (alrededor de $9,899 pesos mexicanos), y se encontraba en rebaja por 159 libras esterlinas (aproximadamente $4,433 pesos mexicanos).

Para enfatizar su figura, algo que es distintivo en los looks de Kate, la Duquesa llevó el popular vestido con un cinturón de ba&ash en gamuza negra que todavía se puede conseguir por 135 libras esterlinas (algo así como $3,764 pesos mexicanos). Este detalle iba perfectamente a juego con las botas altas de tacón de Ralph Lauren que le hemos visto en varias ocasiones desde diciembre del 2018, cuando las llevó por primera vez. Aunque este modelo ya no se encuentra a la venta, en su momento tenía un precio de 1,100 dólares ($22,725 pesos mexicanos, aproximadamente).

Los accesibles aretes de Kate

Los accesibles aretes de Kate

Que si la semana pasada la veíamos con unos sencillísimos pendientes de Accessorize, esta ocasión no se ha quedado atrás. La Duquesa ha llevado unos aretes que estrenó en mayo del año pasado y que ha llevado en tres ocasiones más además de esta mañana. Se trata de las arracadas trenzadas bañadas en oro de Asos. La buena nueva es que a pesar de que tienen casi un año de haberse estrenado, siguen a la venta y lo mejor es su precio. Puedes hacerte de estas arracadas de la Duquesa por solamente 14.50 dólares (alrededor de $300 pesos mexicanos). Y si creías que se trataba de una ganga, la página de la famosa tienda en línea asegura que si agregas su código de promoción, puedes sumarles un 20% de descuento.

Kate se ha vuelto una experta en combinar los diseños más exclusivos con piezas de firmas muy accesibles y fáciles de conseguir. No es raro verla con looks de Zara, sus sencillos tenis de Superga, Veja o M&S, además de ser fanática de la joyería de fantasía. A pesar de tener acceso directo al joyero real, en algunas ocasiones la Duquesa prefiere aderezar sus looks con piezas de fantasía que la hacen lucir siempre fresca y diferente. Y para los amantes de su estilo, esta es una forma perfecta de emular sus looks sin necesidad de gasta una fortuna para lograrlo.

