El reclutamiento para trabajar con Harry y Meghan que está haciendo olas

Con bombo y platillo se anunció que Meghan Markle y el Príncipe Harry habían firmado contratos con los gigantes del mundo del entretenimiento, Spotify y Netflix, pero desde entonces poco se ha sabido al respecto. A pesar de que los Sussex han creado una división de producción de podcast en su organización Archewell, hasta el momento solamente han publicado un programa especial que vio la luz en diciembre del 2020. Por su parte, en Netflix, se sabe que además del proyecto del Príncipe Harry sobre su caridad Invictus, la Duquesa está trabajando en una serie infantil sobre mujeres destacadas a lo largo de la historia. Hasta el momento, no se ha sabido mucho más sobre estos proyectos de producción de los Duques, pero el anuncio de un par de vacantes ha apuntado a que algo podría estar sucediendo.

Según el Dailymail, tabloide británico con el que la pareja ha tenido distintos enfrentamientos, reporta que Spotify, a través de su compañía de producción Gimlet Media, se encuentra a la búsqueda de un equipo completo que se encargue del proyecto que haría con los Sussex. A pesar de que en el anuncio puesto en LinkedIn no se menciona ni a Archewell ni a los Sussex, sí se lee: “Estamos buscando productores experimentados que se unan a un equipo que lanzará un nuevo emocionante show semanal, basados en Los Ángeles. Los candidatos ideales tienen fundamentos de producción de audio y experiencia trabajando con talento de alto perfil”. También se especifica que el contrato es por seis meses y el tabloide británico apunta a que el proyecto estará enfocado en presentar a mujeres de alto perfil -un tema similar al que se ha hablado en la producción para Netflix de Meghan-.

Curiosamente, solamente unas horas después de que se publicara esta información, se ha dado a conocer que Netflix ha comenzado también con un reclutamiento para uno de los proyectos que la plataforma hará con los Sussex. En este caso la búsqueda en LinkedIn sí está explícitamente relacionada con Pearl, la serie animada en la que está trabajando Meghan. “Estamos buscando un Diseñador de Producción para Pearl, una emotiva serie de aventura y comedia animada. Pearl viene de la imaginación de Meghan, la Duquesa de Sussex, y se centra en las aventuras de una niña de 12 años que encuentra inspiración en una variedad de mujeres influyentes a lo largo de la historia”, se lee en el mensaje. En este caso, la persona elegida será la encargada de cuidar la estética de la serie.

Por qué han llamado la atención los anuncios

Los anuncios han anticipado que las producciones de los Sussex, que hasta ahora no habían dejado ver lo que pasaba en Archewell con estos temas, podrían estar a punto de comenzar a trabajarse con miras a poder ser publicadas en un futuro próximo. Lo que ha llamado la atención es que el anuncio de Spotify salió hace dos semanas, mientras que el de Netflix tiene seis días publicado, pero ha sido hasta ahora que los tabloides han decidido darles difusión.

Por supuesto, no han faltado los comentarios que apuntarían a que esto podría significar que las plataformas de entretenimiento se encuentran tomando las riendas de los proyectos, pues las contrataciones se están haciendo a través de Spotify y Netflix y no por medio de Archewell, como había sucedido en los meses recientes -hace un tiempo se anunció como encargada de audio a la productora de podcast Rebecca Sanaes-. Según The Sun, después de más de un año de espera, Spotify habría decidido comenzar a dar movimiento a la situación contratando un equipo propio.

