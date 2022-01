El cachorro que se robó el corazón de Kate Enfundada en un camel look, la Duquesa de Cambridge no pudo evitar caer rendida ante la simpatía de un perro de terapia

Los Duques de Cambridge han decidido comenzar su agenda del año con apariciones en conjunto, después de las fiestas y la celebración del cumpleaños 40 de Kate Middleton. Si apenas ayer visitaban una de las caridades de la Duquesa, esta mañana la pareja se dejó ver en el Clitheroe Community Hospital en Lancashire. Tal como han hecho a lo largo de la crisis sanitaria, en esta ocasión, los Cambridge quisieron conocer de primera mano las dificultades que los trabajadores del sector salud en zonas rurales han enfrentado durante la pandemia, además de saber más sobre el apoyo que su organización, NHS Charities Together, está apoyando la salud mental de los trabajadores de primera línea. Si la visita pintaba muy educativa y sobria, el momento simpático del día se lo llevó un poco probable protagonista, un cachorro de terapia que tiene un puesto muy importante dentro del hospital. Dejando de lado el protocolo unos momentos, tanto Kate como William se entregaron en cariños al cachorrito que se dejaba querer gustosamente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El romántico momento de William y Kate que quedó documentado en cámara

Estos fueron nuestros looks favoritos de Kate en el 2021

Alfie es un cachorro de cockapoo -una raza que se da de la cruza de Cocker Spaniel y Poodle- que ha sido entrenado como un perro de terapia para apoyar tanto a pacientes como trabajadores del hospital. Al parecer, Alfie sabe hacer muy bien su trabajo pues no tuvo problema alguno en acurrucarse entre los brazos de la Duquesa, quien no podía contener la risa. “Eres tan dulce. ¡Combinas con mi abrigo!”, se le escuchó decir antes de agregar: “Nuestro perro va a estar tan enojado. Va a estar como, ‘¿Dónde han estado?”. Que si no es poco común que Kate se deje ver cálida y cariñosa en sus apariciones, quien sorprendió fue William, quien a pesar de siempre dar su mejor sonrisa, suele ser un tanto más sobrio cuando está trabajando. Pero sin dudarlo, recordando en sus gestos a su madre, el Príncipe no quiso perderse la oportunidad de cargar a Alfie y llenarlo de mimos.

Es bien sabido que en la casa de los Cambridge los perros siempre han tenido un lugar muy especial. A principios de su matrimonio recibieron como regalo por parte de James Middleton, hermano de la Duquesa, un Cocker Spaniel llamado Lupo, que se convirtió en protagonista de los posados con el Príncipe George. Desgraciadamente, el perro de la familia murió en noviembre del 2020. Tiempo después, James les regaló otro cachorro de esta misma raza del que todavía no se conoce el nombre.

VER GALERÍA

El frambuesa, el color que debes probar esta temporada según el clóset de Kate

El look de Kate

Que si las imágenes de los Duques encantados con Alfie se han visto por todos lados, el look de Kate no ha pasado desapercibido. Aunque volvió a apostar por una combinación de total camel que ha llevado en otras ocasiones, esta vez ha mezclado algunas piezas que no le conocíamos. Una vez más, Kate ha vuelto a confiar en su abrigo Massimo Dutti que estrenó en enero del 2020 y que originalmente tenía un precio de 349 libras esterlinas (alrededor de $9,721 pesos mexicanos), pero que ya se encuentra completamente agotado. Desde aquella vez, se lo hemos visto solamente en dos ocasiones más antes de esta.

Lo combinó con un suéter de cashmere con cuello de tortura de la firma sustentable Iris & Ink modelo Éloise que se puede conseguir por 190 dólares (aproximadamente $3,887 pesos mexicanos), a juego con una falda de la misma firma modelo Ernestine en exactamente el mismo tono, que se puede comprar por 145 libras esterlinas (alrededor de $4,040 pesos mexicanos). Como ha hecho en otras ocasiones al llevar este abrigo, Kate aderezó el look con su bolso Roma Mini de Métier London, que tiene un precio de 1,180 libras esterlinas (algo así como $32,882 pesos mexicanos). Las botas modelo Jane son de YSL, mientras que sus pendientes podrían ser los de la firma Missoma que le hemos visto antes.

VER GALERÍA