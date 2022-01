El nuevo desencuentro de Meghan, ahora contra la BBC

A pesar de que los Duques de Sussex parecieran vivir una tranquila vida en su residencia de Montecito en California, sus nombres no dejan de acaparar los titulares. Apenas hace unos días se daba a conocer que el Príncipe Harry a través de su equipo legal estaba pidiendo que se reconsiderara la decisión para permitirle contratar seguridad policial en caso de que visitara Reino Unido, cuando se ha vuelto a dar una situación con la pareja. Ha sido Meghan quien ha tenido que enviar una queja a la BBC. A pesar de que todo apuntaba a que la cadena británica mantenía una buena relación con la Duquesa, tanto que llegó a darse tensión con la Familia Real por la falta de información sobre un documental que publicarían sobre Harry y William, ahora han tenido que retractarse ante la petición de Meghan.

Todo comenzó ante la publicación de un segmento del podcast Harry, Meghan And The Media, en él se hablaba de la demanda que la Duquesa emprendió en contra de Associated Newspapers y sus publicaciones. Amal Rajan hablaba de la situación que quedó al descubierto sobre la participación de la Duquesa en Finding Freedom como parte de las pruebas del caso: “Inicialmente, Meghan Markle había dicho que no había ayudado a Scobie con el libro. Se disculpó por engañar a la corte sobre esto”.

Aparentemente, esa fue la frase que no cayó en gracia, porque la BBC tuvo que establecer a través de un comunicado: “Establecimos que la Duquesa de Sussex se había disculpado por engañar a la corte en su caso contra Associated Newspaper Group. La Duquesa de Sussex nos ha pedido aclarar que ella se disculpó con la corte por no recordar el intercambio de correos con su antiguo secretario de comunicación, Jason Knauf, en su evidencia y dijo que no tenía ninguna intención de engañar a la corte”.

A qué situación se refieren

A lo largo del caso, la defensa tuvo entre sus argumentos, la participación de Meghan en la creación de la biografía de los Sussex, Finding Freedom, algo que la Duquesa había negado desde la publicación del libro, cuando incluso los autores establecieron que se trataba de un trabajo de investigación.

A pesar de que durante el caso, Jason Knauf -exsecretario de comunicación del Palacio de Kensington- y otros tres extrabajadores se habían desmarcado de la situación, durante la apelación de la defensa, el colaborador de los Duques de Cambridge entregó mensajes y correos electrónicos que intercambió con los Sussex. Al darse a conocer esto, Meghan estableció: “No tuve el beneficio de ver estos correos y me disculpo con la Corte por el hecho de no haber recordado estos intercambios en su momento. Absolutamente, no tengo deseo o intención de engañar a la defensa o a la Corte. De hecho, si hubiera sabido de estos intercambios en el momento de responder en la demanda, hubiera estado feliz de referirme a ellos pues siento que apoyan fuertemente mi caso”.

Sin importar todas estas situaciones, Meghan fue determinada la parte ganadora de este caso, recibiendo una disculpa pública por parte del grupo editorial a través de sus tabloides, además del pago de su representación legal. La querella se daba por la publicación de fragmentos de una carta personal que la Duquesa envió a su padre tras su boda en el 2018. A lo largo del juicio, se fueron revelando algunos puntos, entre los que destacaba la colaboración con los autores de la biografía Finding Freedom.

