La exigencia de Harry para visitar el Reino Unido revelada por su equipo legal El Príncipe ha establecido a través de sus abogados que necesita protección policial para viajar con sus hijos a Reino Unido, aunque el gobierno no está de acuerdo

Los desencuentros del Príncipe Harry parecen no tener final, y cuando todo apunta a que las aguas están calmas, se vuelve a dar otra situación en la que los Sussex acaparan los titulares. Si apenas hace unos días se daba el fallo total en favor de Meghan Markle en su batalla contra los tabloides, ahora es Harry quien ha emprendido acción legal. El Príncipe ha dejado saber a través de su equipo legal que está solicitando una revisión a la decisión de la Home Office del gobierno británico para permitirle pagar personalmente por protección policiaca para su familia, en caso de que visitaran Reino Unido. Según declara el Príncipe en el documento, aunque su familia tiene deseo de viajar a su país natal, no les es posible porque lo determina muy peligroso.

El comunicado

En un extenso comunicado, los representantes legales de Harry explicaron: “El Príncipe Harry heredó un riesgo de seguridad desde su nacimiento, de por vida. Se mantiene como el sexto en la línea al trono, ha servido en dos ocasiones combatiendo en Afganistán, y en los últimos años, su familia ha sido sujeto de bien documentadas amenazas de neonazis y extremistas. Mientras que su rol dentro de la institución ha cambiado, su perfil como miembro de la Familia Real no. Ni las amenazas contra él y su familia. El Duque y la Duquesa de Sussex pagan personalmente un equipo de seguridad para su familia, sin embargo, la seguridad no puede replicar la protección policial necesaria mientras (estén) en Reino Unido. En ausencia de esa protección, el Príncipe Harry y su familia no son capaces de volver a su casa”.

“El Duque ofreció pagar personalmente por protección policial en Reino Unido para él y su familia en enero del 2020 en Sandringham. Esa oferta fue rechazada. Él sigue dispuesto a cubrir el costo de seguridad, para que no sea atribuido a los contribuyentes británicos. Como es ampliamente sabido, otros que han dejado un puesto público y que tienen una amenaza de riesgo inherente reciben protección policiaca sin costo para ellos. La meta del Príncipe Harry ha sido simple, asegurar la seguridad para él y su familia mientras estén en Reino Unido para que sus hijos puedan conocer su país natal”, continúa el comunicado replicado por HELLO!.

“Durante su última visita a Reino Unido en julio del 2021, para develar la estatua en honor a su difunta madre, su seguridad se vio comprometida, dado a la falta de protección policial mientras dejaba un evento de caridad. Después de que otro intento de negociaciones fue también rechazado, él buscó una revisión judicial en septiembre del 2021, para apelar la decisión hecha detrás de los procedimientos de seguridad, con la esperanza de que esto pudiera ser reevaluado por la obvia y necesaria protección requerida. El Reino Unido siempre será la casa del Príncipe Harry y un país en el que quiere que su esposa e hijos estén seguros. Con la falta de protección policiaca viene un demasiado grande riesgo personal. El Príncipe Harry espera que esta petición, después de casi dos años de peticiones de seguridad en el Reino Unido, resuelva la situación. Debido a la filtración en un tabloide británico, en un sospechoso momento, sentimos necesario el enviar este comunicado dejando claros los hechos”.

A pesar de que Harry forma parte de la Familia Real británica, este se trata de un caso que atañe únicamente al gobierno británico, por lo que el Palacio de Buckingham no se ha pronunciado al respecto. La decisión del uso de protección policial recae en la Metropolitan Police y la Home Office. De hecho, varios miembros de la Familia Real no cuentan con protección policial local de tiempo completo, a pesar de haber estado en riesgo en algún momento. La situación ha generado gran polémica, pues está decisión podría sentar precedente haciendo posible a cualquier persona pagar por seguridad policiaca de forma privada.

