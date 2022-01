Por qué el gobierno británico se ha tenido que disculpar con la Reina

Se viven momentos complicados, en los que nadie sale bien librado de la polémica y sobre todo, los gobiernos se encuentran en la mira ante su manejo de la pandemia y no todos han salido bien librados. Ese fue el caso del gobierno de Reino Unido, que se ha visto en el ojo del huracán después de que se supiera que en los momentos más estrictos de la cuarentena que habían impuesto durante la pandemia, realizaron dos fiestas en las que se rompieron todas las reglas de distanciamiento. ¿Qué tiene que ver esto con la Reina Isabel? Que uno de los festejos coincidió con una noche antes del funeral del Duque de Edimburgo, cuando cumpliendo cabalmente con las normas sanitarias, la Reina se sentó en solitario a vivir su duelo sin el apoyo de sus seres queridos en la capilla de St. George. La indignación no se ha hecho esperar, ante lo que han llegado ya las disculpas por parte de Downing Street.

El vocero oficial del primer ministro Boris Johnson, dijo este viernes: “Es profundamente lamentable que esto tomara lugar en un momento de luto nacional y el N°10 se ha disculpado con el Palacio. Han escuchado al Primer Ministro esta semana, ha reconocido que el N°10 debió haber mantenido los más altos estándares y toma responsabilidad por las cosas que tomamos correctamente. Nos hemos disculpado con el Palacio”. Se entiende que la disculpa pudo haber sido vía telefónica en la llamada que el mandatario tiene con la monarca todos los miércoles.

La disculpa se da después de que The Telegraph diera a conocer que hubo dos eventos en el N°10 el 16 de abril, cuando las reuniones sociales se encontraban prohibidas. Se sabe que se está llevando a cabo una investigación alrededor de la organización de estos encuentros que iban en contra de las normas de distanciamiento. Tal como reporta la BBC, Johnson no se encontraba en ninguna de estas dos fiestas en específico, pero esto no ha aminorado la molestia -sí estuvo en una reunión del 20 de mayo del 2020 en este mismo contexto-. Esta no es la primera vez que Boris Johnson se encuentra en el centro de la polémica, pero en definitiva, se trata de la ocasión en la que más indignación se ha presentado por parte de sus ciudadanos. Tal como la Reina, muchos de ellos han revelado los duros momentos que vivieron sin poder despedirse de sus seres queridos por seguir las normas, mientras que de puertas adentro en Downing Street no se respetaban las reglas que ellos mismos habían impuesto.

¿De qué eran las fiestas?

Se trató de fiestas de despedida para el director de comunicaciones del primer ministro, James Slack, y para uno de los fotógrafos personales del primer ministro. Slack, quien ahora trabaja como editor para The Sun, ha expresado sus disculpas ante lo sucedido. Se dice que entre ambas reuniones se contaron alrededor de 30 personas que en algún momento convergieron en el jardín de la oficina del mandatario. En aquella fecha, Inglaterra se encontraba en un nivel dos de restricciones, que entre otras cosas, establecía que no se podía socializar en el interior, a menos de que se tratara de personas que vivían en una misma casa. El máximo de personas que podían socializar en el exterior en ese momento eran seis.

Estas dos reuniones se suman a la lista de este tipo de situaciones que ahora han quedado a la luz y que se encuentran siendo investigadas, poniendo a Johnson en medio de la polémica.

