La fiesta que la Reina Isabel ofrecerá el día del cumpleaños de Lilibet Todo apunta a que la monarca todavía no ha podido conocer a la hija de Harry y Meghan

La agenda tradicional de la Reina Isabel ha sufrido grandes cambios en los últimos años, el más reciente, la decisión de cancelar las festividades navideñas, pasando estas fechas rodeada de algunos de sus familiares. Ahora, es el calendario que se tiene planeado para celebrar su Jubileo para conmemorar sus primeras siete décadas en el trono, el que está en la mira, pero el primer evento está planeado para antes de lo que te imaginas. Será el próximo 6 de febrero cuando la Reina celebre su 70 aniversario en el trono, fecha en la que suele estar en su residencia de Sandringham conmemorando en privado su ascensión al trono, pues es la fecha del fallecimiento de su padre. Para celebrar en esta ocasión, se ha planeado una serie de eventos y festividades, entre los que se ha anunciado que el 4 de junio se llevará a cabo una gran fiesta en el Palacio de Buckingham, en la que estarán invitadas grandes celebridades. Curiosamente, esta es la misma fecha del nacimiento de Lilibet, hija de los Duques de Sussex.

No se sabe si el Príncipe Harry y Meghan Markle viajarán a Reino Unido para formar parte de las celebraciones alrededor del Jubileo de la Reina, pero es bien sabido que la familia casi al completo aparecerá en el Trooping the Colour el jueves 2 de junio. Un día después habrá un servicio de Acción de Gracias en la catedral de St. Paul y el domingo 5 de junio se invitará a todo el país a festejar unidos en el Big Jubilee Lunch. Por supuesto, estos son los eventos especiales organizados para esta ocasión que comprenderá todo tipo de homenajes y festejos a lo largo del año.

La fecha coincide con el primer cumpleaños de Lilibet, quien fue nombrada así en honor a su bisabuela, pues ese fue el nombre que la Reina eligió para ella misma cuando era apenas una niña y el apodo con el que el Duque de Edimburgo se refirió a ella hasta el último momento. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nació el 4 de junio del 2021 en el Santa Barbara Cottage Hospital, de California. Fue precisamente dos días después de su llegada al mundo que sus papás decidieron compartir las felices noticias.

Hasta el momento, todo apunta a que la monarca no ha tenido la oportunidad de conocer a su bisnieta, pues solamente el Príncipe Harry ha viajado a Reino Unido en los últimos meses para participar en la ceremonia en honor de su madre, al develar la estatua en memoria de la Princesa Diana. No se sabe si los Sussex tomarán esta ocasión especial para realizar el viaje con sus dos hijos y poder reunirse con toda la familia para celebrar a la Reina Isabel en su 70 aniversario en el trono.

La realidad es que no solamente la Reina y toda la familia no han conocido a Lilibet. Desde su nacimiento, sus padres han sido especialmente herméticos y no la habían presentado públicamente, hasta unos días antes de Navidad. A pesar de que a Archie se le vio en un par de ocasiones cuando era un bebé y posteriormente, solamente a través de algunas imágenes en las que se cuidaba específicamente su privacidad, el caso de Lilibet fue distinto.

Tuvieron que pasar seis meses desde su nacimiento para poder conocer a la hija menor de los Sussex. La pequeña fue la protagonista del posado navideño de sus padres, un retrato tomado por Alex Lubomirski, quien estuvo a cargo de las fotografías del compromiso de Harry y Meghan, así como de los posados del día de su boda. Esta imagen dio oportunidad también de ver lo mucho que Archie ha crecido y el gran parecido que guarda con su padre. “Felices fiestas. Este año 2021 recibimos a nuestra hija, Lilibet, en el mundo. Archie nos hizo ‘Mamá’ y ‘Papá’, y Lili nos hizo una familia”, se leía junto a la imagen.

